Conoce a Mirna Vázquez, ha hecho del beisbol parte de su vida

Para Mirna Vázquez Arróniz el beis forma de su vida porque le ha dado incontables momentos de felicidad a lo largo de 20 años como beisbolista, por lo que ahora no se ve lejos de este deporte.

La primera vez que tomó un bat, una pelota y un guante fue precisamente en el majestuoso “Parque Deportivo Colón”, escenario de incontables batallas beisboleras de Liga Xalapeña, Veteranos y claro, encuentros de las altas esferas: el profesional.

Su incursión fue por invitación “que me hizo doña “Guille” cuando llevaba a mi hijo a practicarlo. Recuerdo que al estar el Colón mientras mi pequeño de 8 años entrenaba las miraba de lejos jugarlo. La verdad no me veía practicándolo”.

Actualmente la beisbolista tiene 57 años de edad y fue a los 33 cuando tomó la decisión de incursionar en ese deporte.

“Cuando me invita doña “Guille” y acepto ir a jugar en mi primer juego nos ganaron como 30-0 (risas), no sabía agarrar el guante y mucho menos lanzar una pelota, pero ahora todo es distinto”, expresa.

La xalapeña con el pasar de los años tomó experiencia que adquirió en encuentros en los que participó, además por su buen trato de gente siempre ha contado con alguien a su lado que le comparte tips que con el tiempo ha empleado en novenas que participó, entre ellas Diamantes de Xalapa, Cerveceras, entre otras".

Su estilo de robar bases a Mirna la llevó en algún momento a defender los colores de la Selección Veracruzana en dos nacionales con destacada aportación. Actualmente es delegada del selectivo veracruzano con el que también ha participado en dos nacionales y seguramente estará en el próximo evento nacional al que irá Veracruz.

Por todo lo que el beisbol le ha dado no duda en invitar a otras mujeres a practicarlo: “Que vean todas las mujeres que pueden practicar cualquier deporte que ellas quieran, solamente hay que aferrarse y echarle ganas. Les digo a ellas que todas las mujeres de cualquier edad pueden realizarlo. Yo tengo 57 años y continúo activa y bien de salud”, platica la pelotera.

Ella destaca en la posición de shorstot o segunda base y algo que siempre ha llamado la atención de propios y extraños es su rapidez en el robo de bases que ha mostrado en algunos “Juegos de Estrellas” en donde participó.

El beisbol femenil de Veracruz la tiene presente por ser una elemento que ha dado gran aporte al crecimiento de este deporte que día a día más mujeres lo practican en todos los rincones del Estado de Veracruz.

Para concluir Mirna Vázquez, delegada de la Selección Veracruzana de Beisbol Femenil, dijo: “Este deporte es muy bonito porque conoces a muchas personas que luego son parte de tu familia. El beisbol es bonito y completo, por eso invito a todas las mujeres que no tengan miedo a practicarlo, que se atrevan a dar el paso, no precisamente en este deporte, puede ser en otro, pero háganlo les beneficiará”, concluye.