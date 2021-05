Conoce al joven xalapeño...que representa a Nuevo León

Xalapa, Ver.- “La disciplina del Judo en México resuena cada vez más”, a través de jóvenes que se interesan por las artes marciales y específicamente este deporte de combate de origen japonés. Así lo dijo el judoka xalapeño Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, quien recientemente obtuvo la medalla de oro en la Copa Panamericana Junior, celebrada en Lima, Perú el 14 de mayo del presente año; semanas atrás (15 de abril), el joven también obtuvo medalla de oro en el inicio de la gira Panamericana en el estado de Jalisco, México.

Este evento, indica, fue puntuable para clasificar a los primeros “Juegos Panamericanos Cali Valle 2021” que se desarrollarán en Colombia. La categoría en la que resultó ganador fue Sub 21 en la división -90 kilogramos.

Preparación

El joven mencionó que para este torneo internacional se preparó por su cuenta; anteriormente entrenaba en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sin embargo, comenta que se ha ejercitado en los estados de Puebla y Nuevo León junto con su entrenador y aunque considera que no logró el 100 por ciento de su preparación fue suficiente para obtener grandes resultados, entre ellos, el puntaje para mantenerse en tercer lugar del ranking y poder clasificar a los Juegos Panamericanos así como escuchar el Himno Nacional Mexicano desde la cima del podio con una medalla dorada en su cuello.

El evento tuvo una excelente organización y todos los protocolos ante el Covid-19, gracias al apoyo de la Federación de Judo obtuve el recurso para poder viajar con la Selección Mexicana y participar

El combate consiste en vencer a su adversario utilizando diversas técnicas eficaces y adecuadas para derribarlo empleando diversos métodos reglamentados como arrojar, dominar, estrangular o palanquear al oponente, luego de dos peleas Jeremy fue el mejor de su categoría y ante ello dijo sentirse “emocionado por escuchar el Himno después de algún tiempo, también me sentí más fuerte y seguro con el apoyo de Federico Vizcarra Carrillo (entrenador y competidor olímpico), mi objetivo siempre es llegar al primer lugar porque entreno para todo tipo de retos y competidores”.

Foto: Cortesía | Jeremy Olivares

Ahora representa a Nuevo León

En entrevista para Diario de Xalapa, el judoka multimedallista mencionó que la falta de apoyo económico por parte del gobierno de Veracruz, así como del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) impidió que viajara para participar en algunos eventos como el Mundial de Judo celebrado en Almatý, Kazajistán; dijo que aunque recibió una beca lamentablemente no era suficiente recurso por lo que habría recurrido a rifas, boteo y, con apoyo de su familia solicitaron préstamos para cumplir su sueño, sin embargo, indicó que la poca disposición de las autoridades para apoyar el deporte y a los jóvenes lo llevaron a aceptar una oferta del gobierno de Nuevo León para ser representado por ese Estado, además de darle la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cubrir los gastos de sus próximos torneos.

“Me encuentro muy agradecido siempre por toda la ayuda que me han brindado de todas partes, lamento que sea muy poco el apoyo al deporte en Veracruz, porque a mi me llevó a tomar la decisión de ahora representar al estado de Nuevo León, me ofrecieron estudiar allá y continuar mi carrera en el Judo, tenía que tomar esta oportunidad y seguiré exigiéndome, entrenando y dando el máximo para obtener los mejores resultados, regresar con medalla en cada evento, y con el firme objetivo de ir por el oro”.

Foto: Cortesía | Jeremy Olivares

Juegos Panamericanos

Tras su participación en su primer evento desarrollado en Guadalajara, Jeremy se encontraba en tercer lugar del ranking para ser uno de los siete que clasifican; este 14 de mayo resultó triunfador en la competencia de Lima, Perú, posteriormente viajará a Ecuador y cerrará su gira Panamericana en Colombia antes de que se den a conocer los resultados para los primeros Juegos Panamericanos pues sin duda seguiremos teniendo noticias sobre esta joven promesa del Judo. “Van a seguir escuchando de mí porque busco siempre llegar bien preparado y concentrado a mis peleas, entreno mucho y daré el 110 por ciento en cada combate, cada evento es un reto más grande, pero me acerca un paso más a mi objetivo, quisiera llegar a Juegos Olímpicos así que seguiré presente en los deportes”