¡Gran participación! Michel Romero logra bronce con México en Copa América

En Perú se desarrolló la Copa América 2022 y la Selección Nacional Mexicana logró la medalla de bronce al derrotar con marcador de 3-2 a la selección de Bolivia y en esa competencia se presentó en la defensa central un representante de Veracruz, Michel Octavio Romero Ríos.

El habitante de Orizaba en entrevista platicó la experiencia de presentarse en el evento que reunió a 12 selecciones nacionales de talla baja, además explica su llamado y lo que hizo para ganarse una posición en el conjunto azteca.

Michel, tiene 33 años de edad y nació en la Ciudad de México, pero es veracruzano por adopción y padre de Matías, quien tiene 7 años de edad.

El seleccionado nacional inició en el futbol a los 6 años en la capital del país, luego continuó en Morelia en donde contó con valioso apoyo en Chivas Morelia del profesor Félix Madrigal, pieza importante en él para enfrentar burlas y discriminación.

“Me ayudó muchísimo. Primero a no rendirme y segundo a hacer caso omiso de burlas y discriminación. Me ayudó a salir adelante, sin duda fue importante en mi formación”, recordó Michel.

Al cerrar cicló emigró al estado de Veracruz en donde continuó labrando su camino en el puerto, Xalapa y Orizaba con apoyo de amigos futbolistas.

“Hasta la fecha con amigos hago equipo y entro a jugar de delantero, no de defensa central como en la selección de talla baja, juego de delantero, uno, por la velocidad y dos, porque sirvo de poste, por lo mismo de la velocidad, nada más bajo el balón para que le peguen”, indicó.

Su carrera de futbolista amateur es de 25 años y en ese tiempo ha participado con jugadores convencionales, por lo que su técnica es de grandes niveles que le abrieron puertas al combinado nacional, además cuenta con apoyo técnico del Orizaba FC, Montañeses de Tercera División y un equipo de Futbol 7 conformado por sus amigos.

Invitación

Hace dos años hubo una convocatoria para asistir a las visorias en la capital del país en donde logró llamar la atención de los visores, sin embargo tuvo que presentarse a otro filtro con presencia de 50 futbolistas. Tras esa etapa fue elegido entre 18 elementos de talla baja y finalmente se quedó entre los 14 que se presentarían en la Copa América.

Fue en febrero de este año, cuando la federación dio a conocer la lista definitiva en la que se encontraba el representante de Veracruz, pero ahora debía conseguir apoyo para ir al evento, porque no contaron con el de autoridades deportivas de la nación.

En el torneo internacional debutaron con derrota de 5-1 ante Argentina; ganaron 4-0 a Ecuador; vencieron a Estados Unidos-Canadá y para avanzar a la gran final debieron enfrentarse nuevamente a Argentina, conjunto que los vuelve a derrotar. Finalmente para ganar la medalla de bronce, imponen condiciones contra Bolivia.

Inclusión

Para Michel fue una experiencia increíble, pero “esto fue más que futbol, fue por la inclusión. Este torneo y el resultado muy bonito con medalla de bronce, pero va más allá de eso, fue para demostrar a la gente que somos muy capaces y que sí se puede. Como buenos mexicanos las personas que ganan las medallas son las que tienen alguna discapacidad y esta vez no fue la excepción”, reiteró.

Luego de este momento agradeció el apoyo de su familia, “porque creo que cualquier persona de talla baja sin la familia no sería nada, porque está la discriminación y se estaría triste y deprimido. Yo afortunadamente caí en muy buena familia que siempre me dice que no me rinda y que le eche ganas y aquí estamos”, expresó en entrevista.

Recomienda a las familias apoyar a su gente, porque es el principal apoyo “no sólo para a las de talla baja, sino para cualquiera, porque si no tienes apoyo de la familia y motivación, más trabajo va a constar y ahora si se sufre discriminación o bullying, será más difícil”, remarcó.

Destaca que el pensar siempre positivamente le ha dado cosas buenas en la vida, por eso se dice “amiguero” y con deseos de salir adelante sonriendo, “al comportarme así en lugar de hacerme burla me jalan y hacen amistad conmigo”, platicó.

La medalla que ganó, dice que la dedica a su menor hijo, así como “a una persona que está en el cielo, también a mi familia y los que me apoyaron para poder cumplir mi sueño. Muchas gracias con sus aportaciones sino hubieran hecho eso, no habría logrado concretar esto, a todos ellos que confiaron en mi, muchas gracias”.

Sus planes

Ahora continuará entrenando y se enfocará a su familia así como en el trabajo que actualmente desempeña.

“Vamos a seguir preparándonos, porque el próximo año viene el mundial y tenemos un proyecto de armar clubes de talla baja a nivel nacional, vamos poco a poco, pero esos son los proyectos, armar una liga nacional de talla baja en México. Nos comentaron que al contar con cuatro equipos se puede tener una liga y pues eso ayudaría para prepararnos y llegar de la mejor forma al mundial”, concluyó.