Este martes inicia la Copa Panamericana Femenil Sub 23 de Voleibol, en Xalapa

Este martes desde el Velódromo Internacional de Xalapa, a las 14 horas, darán inicio los juegos de la Copa Panamericana Femenil Sub 23 de Voleibol, organizada por la Confederación Norteamericana, Centroamérica y del Caribe (Norceca).

Mientras que a las ocho de la noche iniciará su camino la Selección Mexicana de Voleibol frente a Surinam.

¿Quiénes participarán en la Copa Panamericana Femenil Sub 23 de Voleibol en Xalapa?

La competencia tiene participación de equipos representativos de Dominica, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Cuba, Chile y Surinam.

Deportes Halcones de Xalapa, campeones de la Copa Value

De acuerdo con el programa de competencia, el martes, miércoles y jueves se realizarán los duelos de fase de grupos y avanzarán a las semifinales los que concluyan como primero de sus grupos.

Mientras que los segundos y terceros de cada zona, jugarán los cuartos de final, y los últimos irán por el séptimo y octavo lugar.

Los eliminados de cuartos de final se disputarán las posiciones 5 y 6. Además, también habrá encuentros por el tercero y cuarto puesto; la competencia será del 3 al 8 de septiembre.

¿Cuáles son los juegos de la Copa Panamericana Femenil Sub 23 de Voleibol en Xalapa?

El rol de juegos iniciará este martes 3 septiembre en punto de las 14 horas con el duelo Dominicana vs Costa Rica; luego Perú vs Nicaragua, a las 16 horas, mientras que a las 18 horas, Cuba vs Chile y a las 20 horas, la Selección Mexicana vs Surinam.

Este martes desde el Velódromo Internacional de Xalapa, a las 14 horas, darán inicio los juegos de la Copa Panamericana Femenil Sub 23 de Voleibol | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Para el día miércoles 4 de septiembre, a las 14 horas Costa Rica vs Cuba; Perú vs Surinam, a las 16 horas; Chile vs Dominicana, 18 horas y Nicaragua vs México, a las 20 horas.

Jueves 5 de septiembre: Costa Rica vs Chile, 14 horas; Surinam vs Nicaragua, 16 horas; Dominicana vs Cuba, 18 horas y México vs Perú, 20 horas.

El director de Cultura Física, Bertoldo Reyes Campuzano, dijo estar agradecido porque la Confederación Norteamericana, Centroamérica y del Caribe (Norceca) eligió a la ciudad de Xalapa como sede de tan importante competencia internacional.

Así mismo, dijo que estos eventos son sumamente importantes para la capital, pues promociona el deporte en las nuevas generaciones de voleibolistas, por lo que hizo una invitación a los xalapeños para disfrutar de estas competencias internacionales que llegan a Xalapa.

Los juegos arrancarán a las 14 horas en el Velódromo Internacional con duelo de grupos, mientras que México arrancará su participación a las 8 de la noche contra Surinam en un duelo que será sin duda emocionante, pues ambas selecciones de la categoría Sub 23 llegarán con sus mejores jugadoras.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️