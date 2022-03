Copa Veracruz de beisbol llega a Xalapa; habrá fuertes partidos

El torneo estatal de Beisbol “Copa Veracruz” continúa con su actividad y lo hará en la Sede 5 que es la capital veracruzana con duelos a desarrollarse en el Parque Deportivo Colón a partir del próximo viernes.

La actividad inicia a las 16:30 horas con la ceremonia de inauguración con la presencia de organizadores del evento que se está realizando en puntos importantes de Veracruz y autoridades deportivas de Xalapa.

Un vez que concluya el protocolo de inicio arrancarán los duelos programados para ese día que son: 17 horas, Chileros de Xalapa vs Rángers de Tlalnelhuayocan, así como Toros vs Águilas de Chahuapan a las 20:30 horas. En sábado las hostilidades continúan a las 9:30 de la mañana con el encuentro, Jaguares de la UX vs Broncos de Perote y a las 12:30 horas, Tomateros de Banderilla vs Vikingos de El Samoral. La Sub-Sede, Ciudad Mendoza en mismo viernes tendrá duelos en el Estadio “Esfuerzo Obrero” a partir de las 10 horas con el Gallos de Santa Rosa vs Diablos de Acultzingo.

Por su parte a las 12:40 horas autoridades de ese municipio con propios organizadores, realizarán la ceremonia de inauguración para luego dar paso al encuentro Leones de Río Blanco vs Olmecas de Tierra Blanca a las 13 horas.

En mismo día en el "Beisborama" de Córdoba, Sede 6, a las 10 horas se realizará la inauguración y posteriormente a las 10:30 horas se jugará el Córdoba vs Boqueños de Boca del Río y a las 13:30 horas, Nahuales de Nogales vs Tucanes de Paso del Macho. Ganadores: En Otatitlán la novena ganadora fue Selección del Papaloapan al derrotar 4-3 a Mixtequilla; Tampico Alto es otro campeón; derrota con 6-2 a Ozuluama; Tecnológico de Poza Rica se corona al ganar 3-1 a Coatzintla y Cañeros de Hueyapan monarca al vencer a Acayucan.