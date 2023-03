Orgullo de Veracruz: Samantha Jiménez participará en las Copas del Mundo de Clavados

La destacada participación que tuvo la clavadista veracruzana Samantha Jiménez Santos en el pasado Selectivo Nacional de Clavados, desarrollados en León, Guanajuato, le abrió las puertas internacionales, pues tendrá oportunidad de mostrarse en las Copas del Mundo de Clavados 2023 de China, Canadá y muy probable Alemania.

Debido a esto, Samantha, ganadora del Premio Estatal del Deporte Veracruz 2023, dijo estar motivada por esta calificación que consiguió.

“Estoy muy contenta porque hace unos días nos llegó la noticia, nos mandaron el comunicado y la verdad es que empezamos el año con el pie derecho y contenta de representar a Veracruz y a México”, dijo.

Del camino rumbo a París 2024, dice que está siendo positivo y que tendrán muchas competencias internacionales, algo sumamente importante, pues desea llegar en las mejores condiciones para el 2024 “y creo que nos va ir muy bien”, comentó.

¿Dónde se celebrarán las Copas del Mundo de Clavados 2023?

La primera parada del Diving World Aquatics 2023 será Xi´an, China del 14-16 de abril, la segunda será en Montreal, Canadá (5-7 mayo) y probablemente Berlín, Alemania (4-6 agosto), todas las fechas de vital importancia para buscar la calificación al Mundial que se efectuará en Japón.

Reconoció y agradeció el apoyo de la Asociación de Natación de Veracruz a cargo del presidente Mario Ulises Villarreal Quiroz: “Nuestro presidente ha sido de gran apoyo, siempre nos ha dado su respaldo y ha estado ahí para nosotros y la verdad es algo que se agradece. Como atleta tener el respaldo de la Asociación y una persona así, es muy importante”, comenta.

De los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, expresó que resta un selectivo para buscar la calificación, aunque menciona que prácticamente tiene un pie dentro de este arranque del ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Destacó el entrenamiento bajo el mando de Paco Rueda, “aquí en Guanajuato todo está tranquilo, el equipo está ameno, entrenamos muy bien, Paco Rueda es un gran entrenador y como auxiliar está Laura Sánchez, es un mejor ejemplo y nos enfocamos en lo nuestro, en las competencias próximas y eso nos ha ayudado mucho”.

¿Qué opina sobre Laura Sánchez?

Asimismo, Samantha Jiménez, al convivir con Laura Sánchez, la ha llegado admirar como mujer triunfadora, “la conocí como atleta y como persona y es de las que más me inspiran en estos momentos. Es fuerte, siempre está para ahí y a pesar de que las circunstancias no sean adecuadas, ella siempre busca sacarle provecho a las cosas y me he enfocado mucho en ella, me ha ayudado a crecer como persona y deportista, sería mi modelo a seguir en estos momentos”.

Samantha Jiménez Santos se define como atleta, “alguien con mucha resiliencia, siempre que he tenido malos momentos he sabido cómo levantarse, después de lo del accidente y de todas mis lesiones, siempre he salido adelante. Como persona soy muy fuerte, muy capaz, inteligente, siempre con la finalidad de enseñarle a la sociedad, a los niños, que todos los sueños se cumplen y que hay que trabajar duro para esto y que al final todo tiene su recompensa”.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales “que nos apoyen, que nos respalden, que en este tema de los deportes acuáticos lo que más queremos es seguir dando resultados pero también necesitamos que nos apoyen y que estén ahí para nosotros y al final el resultado es de todos, es un conjunto y de equipo”.