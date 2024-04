¡Semillero de talento! 14 corredores representarán a Veracruz en Macro Regional de Mérida

Una vez más el club de atletismo Star Runners demuestra ser un semillero importante de Veracruz y a nivel nacional, pues en cada etapa estatal o regional califican varios de sus deportistas; ahora logran avanzar al Macro Regional 14 atletas; 7 hombres y 7 mujeres, un récord interno que estableció el equipo.

Para dar ese paso, los deportistas tomaron parte del estatal desarrollado en Xalapa con las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, logrando avanzar 14 de ellos.

"La verdad es un récord para el club y creo que no ha habido ningún club que haya podido llevar tantos chicos a un evento de esta magnitud", comentó Freddy Viveros, director técnico del equipo.

Además dijo que están orgullosos, porque son los que más aportan deportistas a la selección estatal veracruzana.

“En la próxima etapa llevamos corredores de 100, 200, 400 con vallas, 800, mil 500 y 3 mil con obstáculos en ambas ramas, por eso estamos entrenando fuerte con el apoyo de Ricardo Ortiz Pulido, encargado del equipo de medio fondo y Vicente Lunagómez Lagunes, de velocidad. El macro será en Mérida del 13 al 18 de mayo. Ya estamos a tres semanas de estar presentes por allá", indicó.

Destacó que están motivados y con muchas ganas de seguir en la etapa de este evento; “esa etapa de la adolescencia les encanta, por la convivencia, por el viaje y realmente están muy emocionados y contentos de poder lograr su pase al Macro Regional", indicó.

Además, expresó que están felices, pues cada vez logran mayor número de atletas en estos eventos, “y lo principal que estamos logrando atletas para Veracruz".

Una vez más el club de atletismo Star Runners demuestra ser un semillero importante de Veracruz y a nivel nacional

Mientras tanto, Vicente Lunagómez Lagunes, encargado del equipo de velocidad, expresó que están trabajando una etapa especial con miras en el macro que será en Mérida, Yucatán. “Ahora estamos realizando la preparación de la resistencia especial, resistencia general, enfocándose un poco a la resistencia especial", dijo.

Indicó que tienen la confianza en lograr avanzar con un 70 u 80 por ciento de atletas al nacional. “Ellos están comprometidos, tuvimos una plática fuerte con ellos después del estatal y están comprometidos, están dando todo de sí y creo que es un factor muy positivo para que en las próximas competencias nos estén dando los resultados", señaló.

Expresan que están felices, pues cada vez logran mayor número de atletas en estos eventos

Del número de atletas que lograron avanzar destacó el número de calificados. “Esto nos dice que los muchachos están comprometidos, nos dice que tienen ganas de llegar al evento principal, a la gran fiesta del atletismo y el equipo está trabajando muy bien, la preocupación de Freddy es que llevemos el mayor número posible y sobre todo que estén en la cima".

Indicó que Star Runners es un importante semillero que tiene muy buenos elementos, “y agradezco la oportunidad que me da Freddy de colaborar con él y pues es agradable estar en esa etapa y más por los muchachos que están motivados. El ambiente es favorable, están muy contentos qué es lo principal, no nada más es venir a entrenar, sino también que ellos tengan sociabilidad, ese es otro objetivo que el equipo lo promueve y se está dando".

Por último, dijo que tiene mucha plática con los atletas a los que siempre les dice: “Para merecer se tiene que sufrir un poquito, pero los resultados están ahí y todos pueden llegar, por eso les deseo el éxito rotundo", concluyó.