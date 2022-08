Nutrióloga y guerrera de la lucha olímpica; historia de la xalapeña Karen Amaya

Karen Amaya Sánchez de 22 años de edad es estudiante del sexto semestre en Nutrición, carrera que cursa exitosamente en la Universidad Veracruzana, mismo éxito que tiene en la Lucha Olímpica, disciplina que practica desde los ocho años de edad. La xalapeña es alumna del entrenador cubano Raúl Alexis Pérez Miranda, quien ha hecho de ella una verdadera campeona y gran atleta a nivel nacional.

Actualmente la deportista es categoría 62 kg Libre Femenil y con ese peso ha destacado en competencias importantes a nivel nacional, cómo en la Universiada, justa en la que colocó a Veracruz en el pódium con medalla de plata.

Otros importantes logros son la medalla de plata en Olimpiada Nacional en 2012, también un bronce, en Olimpiada Nacional en 2018. Su medallero se amplió con la presea de bronce lograda en 2019, también en Olimpiada Nacional, y finalmente la plata que se colgó como universitaria en la Universidad Nacional 2022.

Aunque es una de las deportistas más importantes del Estado de Veracruz, la humildad que ella porta la hace destacar entre otras atletas, por lo que es admirada por las nuevas generaciones que entrenan en su club Pinar del Río.

En entrevista Karen platicó que realiza esta actividad desde los ocho años por impulso de su mamá, la señora Elizabeth Sánchez Hernández. Además otro empuje que tuvo para ser parte ahora de esta actividad fue gracias a los consejos que le dio un amigo de la familia, por lo que ahora está totalmente concentrada una de las disciplinas más practicadas por los xalapeños y xalapeñas.

“Un amigo de mi mamá me recomendó hacer este deporte, pero también recuerdo que un día estaba jugando básquetbol en el gimnasio Allende y se me fue el balón hacia una sección de ese lugar, donde estaban practicando lucha. Ese día me quedé viendo como realizaban los entrenamientos con el profesor Raúl Alexis y ahora aquí estoy”, dijo y agregó: “Cuándo hice mi primer entrenamiento la verdad quedé encantada. Anteriormente practicaba el básquetbol, deporte que me gusta mucho ver, pero ahora con la Lucha Olímpica me siento muy contenta y completa, porque he logrado grandes cosas”, indicó.

La carrera deportiva de Karen la han llevado a participar en eventos estatales, numerosos regionales y Olimpiadas Nacionales, además ha competido en selectivos nacionales y recientemente en Universiada Nacional.

Los estados que conoce son: Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, entre otros muchos más.

Las medallas que cuelgan en sus vitrinas, dice son gracias al esfuerzo y trabajo de muchos años con apoyo incondicional de su mamá, hermanos y propio entrenador, quien es pieza fundamental en su trayectoria deportiva.

La luchadora sigue entrenando para mejorar sus marcas | Foto: Cortesía K. Amaya |

Comenta que ahora está enfocada en un selectivo que se realizará en la Ciudad de México del 19 al 21 de agosto, competencia que otorgará calificaciones para asistir a los Centroamericanos. Además que también se enfoca en participar en el Mundial de Turquía dentro de la Universiada, por lo que trabaja fuertemente todos los días.

El entrenamiento que realiza es trabajo específico que combina con salir a correr por las mañanas y con sesión de pesas en el gimnasio. Reconoce que el apoyo de su familia ha sido sumamente importante, porque la han motivado a entregar lo mejor de sí, ya que nunca la dejan de motivar, algo que agradece mucho.

“Afortunadamente tengo el apoyo de mi mamá, mis hermanos, compañeros de entrenamiento y entrenador, además el de mi mejor amiga que siempre me está apoyando, siempre está al pendiente, así como mis compañeros, quienes dicen que de lo mejor de mi en cada entrenamiento”, platicó.

La actividad que realiza la deportista día a día inicia a temprana hora cómo salir a correr, regresar a desayunar, apoyar en las tareas de lugar, descansar un poco para finalmente por las tardes realizar el entrenamiento que requiere para alcanzar su mejor nivel.

Karen plática que estar de lleno en este deporte la ha hecho sacrificar muchas cosas, sin embargo las recompensas que ha recibido son muchas más. “Honestamente he sacrificado salidas a fiestas, reuniones con amigos, alguna reunión con mis amigas, pero ha valido la pena y cuando tengo tiempo para mí, normalmente descanso para estar al 100% es mi siguiente sesión de práctica”, comentó.

Para concluir nuevamente agradeció el apoyo de su mamá, así como el es tu entrenador, “ya que son pilares muy importantes en mi vida, que nunca me han soltado y siempre han estado conmigo. A ellos les agradezco mucho, obviamente a mis hermanos también”.

“Gracias a todo esto, pero sobre todo a la lucha, ahora aprendí muchos valores, cómo la responsabilidad, sacrificio, constancia, además que me mantengo saludable con este deporte que por donde tú quieras verle, tiene muchos beneficios”, concluyó.

Karen Amaya es una chica que disfruta del reggaetón que le gusta disfrutar de su familia y cuando tiene tiempo suele ver el segundo deporte que a ella le gusta, el basquetbol y cuando puede romper la dieta gusta de comer pescado frito.