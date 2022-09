Perdió la vista en asalto… ahora triunfa en el deporte; conoce su historia

"La vida no es fácil, pero tampoco es difícil; vamos a dejarnos de quejar, vamos a dejarnos de lamentar y vamos en busca de cada uno de nuestros sueños”, palabras de José Antonio Santiago Lazcano, atleta con discapacidad visual, de 43 años de edad.

El 17 de octubre de 2013, Toño Lazcano, quien tiene la Licenciatura en Educación Física y Nutrición Deportiva, cuando salía de su trabajo fue asaltado. Tras ese grave momento por el que pasó en 2014 se esfumó la esperanza de volver a ver. Por los medicamentos y al no tener movilidad subió de peso hasta los 120 kilos, por lo que debía bajarlos o sufriría un infarto y la diabetes se le desarrollaría.

Te puede interesar: El “Zucaritas”, réferi rudo con estilo y gran trayectoria

¿En dónde buscó apoyo José Antonio Santiago Lazcano?

Deportes Realizarán competencia de Sentadilla y Bench Press, ¿te apuntas?

Al saber que necesitaba hacer un deporte buscó ayuda en el Estadio Xalapeño para que alguien lo guiara para correr, pero no había nadie capacitado y fue cuando decidió orientación y movilidad braille. Fue en el 2015 cuando conoció a Esteban Salazar, entrenador experto con personas con discapacidad con el que entrenó karate shotokan, hasta tomar un alto nivel que lo pudieron llevar por primera vez a un evento nacional en San Luis Potosí, pero no pudo por las lesiones que aún tenía del asalto.

En 2016 se le presenta la oportunidad de ir a su primer campeonato nacional a la Paz, Baja California, en donde logra el primer lugar en karate de shotokan en discapacidad visual, siendo el inicio de trayectoria deportiva.

Luego conoció a Javier Cervantes, entrenador de atletismo con el que logra participar en 2016 en su primera carrera, luego en 2017 hizo el Medio Maratón de Veracruz con tiempo de 2 horas y 6 minutos. Posteriormente fue al Ultra Maratón en Coahuila con una preparación muy fuerte, logró el primer lugar en su categoría y recibió el reconocimiento en ser la primera persona con discapacidad visual en lograr la Ultra Distancia con 11 horas y 15 minutos.

Al regresar a Xalapa se alistó para competir en la Ciudad de México, pero ahora en karate shokan, logrando ganar el primer lugar en su categoría. En 2017 se propuso escalar La Malinche, donde también le dieron el reconocimiento por ser la primera persona con discapacidad visual que la subía.

En 2018 participó en el Maratón de Xalapa donde le dan reconocimiento en ser la primera persona con discapacidad visual que lo corría, además logra el primer lugar en su categoría. En ese mismo año asiste a un campeonato nacional en Oaxaca de karate shotokan, logrando el primer lugar.

Lee más: Claudia Márquez está mentalizada en el Maratón de Guadalajara

Nuevamente en 2018 sube por segunda vez La Malinche, logrando otro reconocimiento por ser la segunda persona con esa discapacidad en lograrlo consecutivamente.

Fue en 2019 que asistió al Trail de Cofre de Perote, donde logra escalar 42 kilómetros, donde igualmente le dan un reconocimiento. Al regresar fue a Irapuato para competir en karate shokan logrando el segundo lugar a nivel nacional. Luego en 2020 no hizo carreras largas. En Irapuato pudo lograr un boleto para asistir a Tokio con karate, pero se dividió la Asociación y por algunos detalles no asistió. Ya en 2021 figuró al lograr el segundo lugar en el arte marcial.

Deportes Angélica Molina continuará buscando oportunidades

Por la pandemia suspendió las carreras y se quedó sin entrenador, porque se dio cuenta que no se podía avanzar más. En su último Maratón de la Ciudad de México se preparó con sus estudios y con la experiencia de Óscar Celaya trató de lograr ese objetivo, sin embargo no pudo cumplirlo como quiso, ya que su guía no tenía la experiencia que se necesitaba.

Ahora su objetivo es el Medio Maratón de Veracruz, porque abrieron la categoría en discapacidad visual y “Paco Torres me hará el honor de acompañarme el 4 de diciembre. Nos estamos preparando fuerte, no sé la marca, pero lo quiero disfrutar, a ver que tal nos va”, explicó.

José Antonio agradece a su hija Nora Isabel Santiago Luna y a su esposa Esmeralda Vargas Luna y a su hija Lía de 2 meses de edad, así como a muchos corredores y a los integrantes del Club Murciélago y a muchas personas.

¿Cómo ayuda el deportista a personas con ceguera?

Actualmente, el atleta nacional está al frente de una asociación civil para ayudar a niños en situación vulnerable con diferentes programas: exámenes de la vista gratuitos, ultrasonidos, en general para niños en situación vulnerable.

Vuelve a leer: Crisanto Grajales entrena fuerte para competir en Uruguay

“Esto lo hice porque cuando pase mi situación, aunque tengas trabajo hay momentos que no tienes el recurso suficiente para hacer un estudio o comprar un medicamento y aquí los ayudamos. En diciembre vamos al juguetón, donde nos dan juguetes y luego los donamos en centro de atención múltiple o algunas comunidades”, dijo.

Otro plan que tiene el campeón nacional en shotakan es “capacitar a la gente para que sean guías, desafortunadamente en nuestro estado, tal vez no hay esa parte de la empatía o del conocimiento para guiar a una persona con discapacidad visual. Hay mucha madera de donde cortar y se podría hacer muchas cosas muy buenas".