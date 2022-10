¿Sabías que hay un xalapeño jugando futbol en la Primera División Nacional?

El xalapeño Bryan Colula de 26 años de edad se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional como futbolista de Primera División Nacional; actualmente juega para el equipo de Mazatlán FC, institución que se encuentra en crecimiento y con planes interesantes para el próximo año en el Máximo Circuito.

El futbolista cuenta con experiencia suficiente en la Primera División que ha logrado adquirir con los equipos que ha jugado que son: las Águilas del América, Necaxa, Xolos, Alebrijes, Zacatepec, Venados de Mérida y actualmente Mazatlán FC.

Su recorrido en el profesional está el Máximo Circuito y la Liga Expansión, además ya fue campeón de la Copa MX con los Rayos del Necaxa en el 2018, título que le viene bien y que le hizo comprometerse a dar lo mejor de sí, porque sus planes es ser parte de la Selección Nacional Mexicana.

Con América, equipo que lo descubrió, no pudo debutar en la Liga MX, sin embargo jugó torneos internacionales como la Concachampions bajo instrucciones de Nacho Ambriz, quien al dejar el timón águila pasó al Necaxa y se llevó al xalapeño, en donde finalmente inició su camino en la Primera División y fue contra Cruz Azul.

¿Cuáles fueron los inicios de Bryan Colula?

Bryan comenzó a jugar a los 4 años de edad gracias a su mamá que lo inscribió en un equipo llamado Cachorros de Xalapa, sin embargo esa pasión por el deporte no existía en él, porque para un niño de su edad había otras atracciones. Pero su mamá continuó insistiendo en que jugara futbol su niño que nació en 1996.

Con el tiempo la pasión fue naciendo y esa chispa de jugar fue creciendo en su interior hasta que la mamá no necesitaba impulsarlo. Al estar estudiando la primaria en la Hugo Topf, se fortaleció su amor por el "fut", que su mamá lo colocó en otros equipos, entre ellos, Cachorros de Xalapa, Pachuca y por supuesto en Delfines de Xalapa.

Con los primeros equipos tomó parte en la famosa Liga Permanente y Torneo de Los Barrios, donde finalmente a la edad de 10 años con un equipo llamado Deportivo Javi, al enfrentar a Delfines de Xalapa llamó la atención de Héctor Hugo Arellano.

“No recuerdo bien, pero creo que tenía 10 años. Antes de llegar a Delfines jugaba con Deportivo Javi, y con chicos dos años mayor que yo, entonces al jugar contra Delfines, me vio Héctor y me trajo a la escuela”, platicó el futbolista.

Él sabía que en la institución cetácea era complicado entrar, "pero Héctor me apoyó, me dijo que me iban apoyar en todo, que no me preocupara que esto sería lo mejor para mí estar en Delfines y por eso le estoy muy agradecido”, confesó.

En la institución estuvo 5 años y participó en competencias importantes a nivel nacional e internacional, además logró estar en selecciones estatales en sus categorías y fue su gran compromiso lo que lo llevó a varios estados con Delfines hasta jugar la Cuarta División.

El gran nivel que mantuvo durante ese momento le abrió las puertas a la visorias de las Águilas del América, esto luego de ser visto por Chucho Ramírez en un encuentro en el Quirasco.

¿Cuándo llegó la oportunidad de Bryan Colula?

Bryan Colula inició en los Cachorros de Xalapa | Foto: Luis Hernández

“Mi oportunidad llegó en el Quirasco. Héctor es muy amigo de Chucho Ramírez, en ese entonces estaba de presidente de Fuerzas Básicas y en ese partido sólo bastó una jugada para verme. Sólo fue una jugada”, dice.

Y agrega: “Me dijo Héctor que le pidió a Chucho que se quedara más tiempo para verme jugar, porque sólo me había visto una vez y le respondió que con esa jugada que me vio era suficiente. Le pidió que me llevara a la Ciudad de México para ir a los Filtros de Fuerzas Básicas y que ahora dependía de mí para quedarme”, platicó.

En la capital se presentó puntualmente y al llegar junto a Fernando González se dio cuenta que había numerosos jugadores que igualmente se presentaban a la pruebas, pero eso jamás le dio temor, porque mostró lo que sabía hasta lograr ir avanzando y ser tomado en cuenta.

Sabía que la disciplina que aprendió en Delfines de Xalapa le ayudaría y así fue, porque se quedó en América en las Fuerza Básica al ser uno de los tres que lograron dar ese importante paso de las decenas de futbolistas que se presentaron durante cinco días.

Este paso que dio, él sabe que no habría sido sin el apoyo correcto, porque eso dice: “Sin duda Héctor ha sido una pieza importante de lo que he logrado, por eso siempre que vengo aquí a Delfines, recuerdo todo lo que me ha costado, por eso estoy muy contento y agradecido por el apoyo”, puntualizó.

A Bryan Colula el futbol le ha dado todo, pero igual dice que le ha quitado, como momentos familiares y dejar de ver a sus amistades, sin embargo destaca que cada minuto ha valido la pena, y aunque ha sacrificado muchas cosas, para él nunca lo será así.

Esto me costó y no lo veo como sacrificio, porque siempre he tenido en cuenta que hay de sacrificios a sacrificios

"Es verdad he perdido reuniones familiares y amigos, por los horarios, pero creo que al final de cuentas siempre quise ser jugador de fut. Esto me ha dado muchas cosas, muchas alegrías y si en verdad te quieres dedicar a esto, hay que trabajar fuerte porque al final todo vale la pena”, expresó.

Llegar al máximo circuito no fue fácil para el xalapeño, porque una vez que fue elegido para ser de Fuerzas Básicas, a los 15 años debía seguir picando piedra para lograr un espacio en el equipo de su categoría que era la 1996, por lo tanto continuó trabajando y con el tiempo se fue consolidando hasta tener la oportunidad en el primer equipo.

Algo que le ayudó fue que Chucho Ramírez lo colocó en una categoría más adelantada y fue positivo, porque aprendió más en competencias internacionales, siendo esto otro factor para dar otro paso más a Primera División.

Con América jugó amistosos y torneos internacionales, pero su debut fue con Necaxa en 2018 cuando enfrentaron a Cruz Azul, duelo que terminó 1-1, marcador que era lo menos importante para el xalapeño, porque su emoción fue el debut.

Actualmente el futbolista juega para Mazatlán FC de lateral, con buen trabajo que continúa siendo parte de los planes del equipo para la temporada 2023, por lo que seguirá trabajando para continuar siendo un futbolista rentable como lo ha hecho hasta el momento con los equipos que ha participado.

“Voy a seguir igual, trabajando fuerte para ser rentable y de confianza para mi técnico, además porque deseo ser seleccionado nacional mexicano”.

Para concluir Bryan agradece el apoyo y manda mensaje motivacional a los niños y niñas futbolistas. “Sí en verdad se quieren dedicar a esto, trabajan, la disciplina es muy importante para poder llegar. Además vale la pena todo lo que el futbol te da, que si en verdad lo anhelan y lo desean, no paren hasta conseguirlo".

Además "esto que tengo lo agradezco a muchas personas, familia, a mi mamá especialmente, todos los que en su momento me brindaron un apoyo, ya sea económico, motivacional y algún consejo, le agradezco mucho a Héctor que es pieza fundamental de todo lo que he logrado, a Delfines de Xalapa y los entrenadores que en su momento dejaron un granito de arena para estar a donde estoy, igualmente a Chucho Ramírez, a todo ellos muchas gracias”, concluyó.