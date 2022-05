Semifinales de alarido en la Premier de la UV

Xalapa, Ver.-Luego que Dique eliminara en cuartos de final a Delfines UV, Proquiver hiciera lo propio con Soccer, Betancourt a Santuario y Rébsamen a Dukla San Bruno, todo queda listo para que el próximo sábado se realicen las semifinales y surjan los dos finalistas de la liga Premier de la Fundación Universitaria; las lleves son: Dique-Rébsamen y Proquiver-Betancourt.

El pasado sábado a las 8:30 de la mañana, Dique, equipo representativo de ese popular barrio, hizo valer los pronósticos al derrotar sin problema a Delfines UV, conjunto del amigo de todos, “Yoyo” Cortés, con marcador de 4-1.

Los que guiaron a los hilanderos a la victoria fueron: René Torres y el reconocido jugador xalapeño, el famoso José Alberto Pérez Fuentes, conocido como el “Chocolate”; René marcó doblete y Pepe Beto, uno; el cuarto tanto fue autogol de Santiago Durán, mientras que por Delfines desconctó Manuel Luna.

El legendario Proquiver, conjunto que por años ha demostrado ser un equipo serio y que siempre va encaminado al título, no tuvo problema para eliminar al Soccer; con 5-0 los deja fuera del camino. Los responsables del abultado marcador fueron: Miguel Aguilar, Omar Martínez, Leandro Álvarez, Ambrosio Cano y Juan Maldonado.

Deportes

Con deseos de lograr el bicampeonato se encuentra el equipo Betancourt, actual campeón de la categoría Premier de la Fundación y aunque sufrió para eliminar con marcador de 2-1 a Santuario, está mentalizado en lograr la corona, sin embargo tendrá que hacer más si quiere avanzar a la gran final, porque enfrente estará un poderoso tren: Proquiver.

Caballo que empata gana, refrán célebre que fue aplicado en el encuentro que sostuvieron Rébsamen y Dukla San Bruno, porque el equipo de San Bruno a los 11 minutos de juego adelantó el marcador con Jesús Báez, sin embargo al 24’ apareció la magia de otro destacado futbolista amateur, Juvencio Chimal, quien empató. Antes de concluir el primer tiempo, nuevamente se fue al frente Dukla con gol al 41’ de Rafael Méndez; era el 2-1.

Fue al segundo tiempo cuando apareció otra vez el apodado “Berrinches” con gran gol al 48; era el 2-2, marcador que ya no se movería hasta finalizar el tiempo regular, yéndose a los penaltis en donde Rébsamen daría golpe de autoridad y avanzaría con marcador de 2-1 en penaltis, (global 4-3), a la semifinal.

Nadie querrá perderse estos grandes duelos que sin duda ofrecerán espectáculo a los que asistan a presenciarlos.

Dique vs Rébsamen y Betancourt vs Proquiver paralizarán Xalapa la próxima semana; los horarios aun no se han dado a conocer oficialmente, pero se espera que las contiendas arranquen a las 10 de la mañana.