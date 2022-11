Graciela García, una mujer de retos, a sus 40 años logró conquistar la cinta negra en taekwondo

Graciela García Calderón Tobalina, originaria del municipio de Minatitlán, pero radicada en la capital veracruzana de varios años, es una mujer de retos cumplidos en su vida personal como en el deporte, exactamente en el taekwondo.

Actualmente es medallista nacional, cinta negra 3er Dan y directora técnica de la organización xalapeña, Il Shim Xalapa, sin embargo para lograr llegar a la posición en la que se encuentra tuvo que esforzarse y comprometerse con ella misma.

De pequeña al vivir en Minatitlán deseaba estar en la disciplina marcial, pero sus padres no lo permitieron por considerarlo un deporte para varones, no para mujeres y para quitarle su idea la inscribieron en danza, donde se desarrolló exitosamente que logró impartir esta disciplina años después.

Al mudarse a Xalapa con su familia hizo vida como cualquier niña, jovencita y mujer adulta, hasta formar una familia que ahora la componen dos niñas, un niño y su esposo.

En su corazón estuvo siempre la semilla del amor por el TKD y floreció al inscribir a su hijo de 7 años a una escuela de arte marcial; ella iba todos los días con él y lo disfrutaba al máximo, porque estaba cerca de ese deporte que siempre amó.

Cuanto tenía 38 años y su hijo cursaba el ciclo de olimpiada nacional, se enteró que un maestro comenzaría a dar clases para adultos; era la oportunidad que buscaba y no la desaprovechó, por lo que de inmediato se inscribió.

En su primera clase se dijo que no descansaría hasta lograr la cinta negra; tres años después de constancia, entrega, dedicación, compromiso y amor al arte marcial lo logró; el esfuerzo fue tan grande y motivador que sus tres hijos tienen ese grado gracias al impulso de ella.

Recuerda que al querer ser practicante su familia le dijo que no, por ser un deporte de contacto y dominado por hombre, sin embargo ese no, para ella siempre significa un “sí puedo”, que ahora es experta sabonim de numerosos niños, niñas y jóvenes que ya ha representado a Xalapa y Veracruz en competencias importantes a nivel nacional.

El grado de cinta negra fue complicado lograrlo, porque implicaba un esfuerzo muy grande, ya que debía realizar tareas como madre de familia, esposa y quehaceres del hogar, además de cumplir con su entrenamiento, sin embargo jamás desistió, porque desea conseguirlo.

En su proceso enfrentó críticas y cuestionamientos de personas ajenas al deporte, así como de algunos entrenadores, pero jamás la venció y se enfocó en crecer mucho más.

Graciela García Calderón Tobalina, es originaria del municipio de Minatitlán / Foto: Cortesía | Benito García

Sus clases siempre fueron con alumnos jóvenes, momento que utilizó de motivación, por lo que la crítica para ella lejos de desmotivar la inspiró.

¿Cómo logró ser seleccionada nacional mexicana?

Con el grado que tenía y el conocimiento adquirido inició a entrenar fuerte, prácticamente sola para lograr competir por Veracruz, luego de ser seleccionada estatal; en 2014 se presentó a su primera competencia nacional, logrando importante medalla de plata.

Este logro para Calderón Tobalina significó ser considerada a formar parte de la Selección Nacional Mexicana de TKD que asistiría al mundial de la especialidad.

Sin embargo no logró ir, porque en ese año ya estaba al frente de su escuela, además los gastos que implican eran altos y al no tener el apoyo federado desistió de participar, pero igual fue algo positivo porque no dejó a sus alumnos sin entrenamiento.

La entrenadora dice que le falta mucho por aprender, mucho camino que recorrer, porque destaca que su próximo reto es ser 4 Dan, objetivo que también quiere alcanzar.

Ella espera ver más mujeres animadas en cumplir sus sueños y que no tengan miedo a dar ese paso que ella misma dio en el TKD, deporte que recomienda ampliamente en niños, porque los hace asertivos y con mente calmada. Además destaca que la disciplina ayuda a alcanzar metas y que los practicantes aportan cosas positivas a la sociedad. Actualmente tiene al frente de su escuela 12 años y durante ese proceso ha formado alumnos importantes de Xalapa.

¿Cómo le fue en la pasada Copa TKD Puerto de Veracruz?

En la pasada Copa TKD Puerto de Veracruz tomaron parte alumnos de la exseleccionada nacional, Sabonim Graciela García Calderón Tobalina, cinta negra 3er Dan.

Varios de ellos representaron a Xalapa destacadamente, llamando la atención de propios y extraños, porque se mostraron exitosamente.

Uno de los puntos importantes es nutrir y ayudar a los alumnos a dar lo mejor de sí mismos / Foto: Cortesía | Benito García

“Como una institución enfocada en el desarrollo integral de nuestros alumnos, fueron varios los objetivos que esta competencia representó, como es el desarrollo de nuestros alumnos en grados iniciales”, expresó.

Destacando que hubo alumnos que tomaron parte por vez primera, “hay quienes participaron por primera ocasión y ello les permitió adquirir experiencia en un evento de esta magnitud, la aplicación de todos los conocimientos adquiridos por nuestros alumnos más avanzados, obteniendo excelentes resultados”, comentó.

Así mismo indicó la medallista en Poomsae que su institución uno de los puntos importantes es nutrir y ayudar a los alumnos a dar lo mejor de sí mismos para continuar en crecimiento tanto deportivo como personal.

Además resaltó el trabajo de Ximena Juárez Franco, una de sus alumnas más avanzadas en poomsae, quien estará tomando parte del selectivo nacional representando al estado veracruzano.

“Ella nos representará en el selectivo nacional de taekwondo los días dos y tres de diciembre en la Ciudad de México, la Copa TKD Puerto de Veracruz le permitió obtener una mayor experiencia”.

Por lo que dice que existe la confianza en que obtengas resultados positivos que la acercan a un importante evento internacional.

“Hay confianza en que pueda obtener el resultado deseado con miras a la Gimnasiada de deporte escolar que será en Río de Janeiro 2023”, concluyó.