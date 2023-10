Presentan la Primera Copa de Futbol Hermandad Invierno 2023

Xalapa, Ver.-Dieron a conocer que en diciembre realizarán la primera edición de la Copa de Futbol Hermandad Invierno 2023, a desarrollarse en el puerto de Veracruz, organizado por la Promotora Deportiva “Gallos Jalisco”, en coordinación con la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz.

Es por eso que invitan a los equipos de futbol infantil y juvenil a tomar parte de este gran torneo que se realizará del 16 al 20 de diciembre con las categorías de Sub 11, que son nacidos en año 2012-2013; Sub 13, que es de 2010 y 2011; Sub 15, 2008 2009 y Sub 17 para los nacidos en 2006 y 2007.

Te puede interesar: ¿Interesado en el futbol? FC Juárez busca talento en el puerto de Veracruz

La información fue dada por el presidente de la Liga Municipal de Veracruz, Manuel Canela, además del director general de la Promotora Deportiva Gallos Jalisco, Cipriano Espejo Valenzuela.

Este torneo dará inicio el sábado 16 con duelos de primera ronda, mientras que el domingo 17 será la segunda parte, en tanto el 18 serán duelos de tercera ronda y el martes 19, juegos de cuartos de final y semifinales; finalmente el miércoles 20 de diciembre se realizarán las finales en cada categoría y también la premiación.

Deportes Torneo Relámpago futbolero finalizó con éxito su primera edición

Habrá participación de equipos de San José, California, Coahuila, Guadalajara, Ciudad de México, Orizaba, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan y por supuesto Veracruz, sin embargo, habrá otros representativos que están por confirmar, por lo que habrá participación de planteles de varios puntos de la República Mexicana en esta primera edición de la Copa Futbol Hermandad Invierno 2023.

Te puede interesar: ¿Interesado en el futbol americano? Mexicah UDC invita a formar parte de su “Tribu”

Los conjuntos que quieran participar pueden comunicarse al 33160098 21 y 2292145308 o ingresar a la página de Facebook de Copa Gallos Jalisco Nacional y también solicitar información a través del correo electrónico salvadorriveracarrillo@hotmail.com.

Sin duda este evento reunirá a equipos importantes del país, por lo que será emocionante desde el inicio qué será a partir del sábado 16 hasta el miércoles 20 de diciembre.