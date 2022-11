¿Te animas a correr Maratón de Puebla 2022? Fecha y costo

Veracruz, Ver.- El próximo 27 de noviembre se llevará a cabo el Maratón de Puebla 2022. Yadira Lira Navarro, directora general del Instituto Poblano del Deporte, invita a los veracruzanos a inscribirse a través de la página www.inpode.mx.

“También en las tiendas Martí están recibiendo las inscripciones para que todos tengan la oportunidad de inscribirse”. El maratón saldrá del zócalo de Puebla a las 6:50 de la mañana y se espera entre 6 mil y 8 mil corredores. “Después de los 18 años pueden participar aunque hay uno familiar”, detalla.

Las distancias son de 5, 10, 21 y 42 kilómetros y las categorías serán las siguientes: Elite libre, Personas con discapacidad, Máster A (más de 50 años), Máster B (más de 60 años), Máster C (más de 70 años) y en las distancias de 5 y 10 kilómetros, se sumará la categoría juvenil (18 años y menores).

El costo de 5 y 10 kilómetros es de 175 pesos y el maratón y medio maratón es de 340 pesos. La fecha límite de inscripción es el 23 de noviembre. En 2020 el evento se suspendió por la pandemia, pero se efectuó una mecánica virtual que consistía en sumar puntos durante varios fines de semana. Con el evento de este año se busca incentivar a la sociedad a practicar deporte a la vez que se convive en familia, con los amigos o con otros corredores. Solicitó a los corredores presentarse una hora antes del banderazo de salida e identificar su bloque correspondiente:

06:50 a.m. Categoría con Discapacidad Motriz y Visual ambas ramas. 07:00 a.m. Maratón ambas ramas. 07:10 a.m. Medio Maratón ambas ramas. 07:20 a.m. 5K ambas ramas. 07:30 a.m. 10K ambas ramas.

Esta justa deportiva convoca también a las Federaciones Deportivas Nacionales e Internacionales, Asociaciones Estatales, Organismos, Instituciones, Clubes Deportivos Públicos y Privados y a la población en general.