El parapowerlifting cambió la vida de Daniel; es el actual campeón nacional

Daniel Hernández Luna, joven xalapeño de 20 años de edad, ha hecho del parapowerlifting su mejor amigo y aliado, pues gracias a la práctica de la disciplina fortaleció no solo sus músculos, también su mente, actitud, seguridad, pero sobre todo confianza en sí mismo.

Recientemente ganó dos medallas de oro en los Juegos Paranacionales de Conade, desarrollados en Oaxaca, en donde se consagró como uno de los mejores del país.

En la categoría Rookie hasta 49 kilogramos, con sus 120 kilos como su mejor levantamiento, se llevó una de las preseas áureas; la segunda fue con su total de 235 kilos.

“En los Paranacionales, la verdad me fue muy bien con los resultados, pude traer dos medallas de oro, una por total y otra por mejor levantamiento; me siento satisfecho, pues pude traer lo que estábamos buscando, tal vez no era como lo esperaba, porque iba a mejorar mi marca, pero por una cosa u otra se dio”, comentó para Diario de Xalapa.

Además, puntualizó que realizó un entrenamiento muy fuerte, pues estaba mentalizado en mejorar sus marcas, aunque no logró ese objetivo, está feliz por lo conseguido.

“Trabajamos día tras día para mejorar marcas, para pulir técnicas. Gracias a la entrenadora Mariela Ferrer, he estado mejorando esos puntos; la verdad fue una satisfacción, de hecho, mi familia y amistades fueron un gran apoyo, porque fue como ese sustento total para tener esa energía”, dijo.

Mencionó que el principal apoyo es de su mamá, Georgina Luna Velásquez y su hermano Germán Hernández Luna, a quien les agradece.

Daniel Hernández Luna, joven xalapeño de 20 años de edad, ha hecho del parapowerlifting su mejor amigo y aliado | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

¿Cómo cambió el parapowerlifting la vida de Daniel Hernández?

Daniel tiene dos años practicando el parapowerlifting y ha ganado más de 20 medallas en eventos nacionales. Con el deporte ya visitó Hidalgo, Puebla, Cancún, Acapulco, Michoacán, Sonora, entre otros más. A nivel internacional compitió en Bogotá, Colombia.

Ahora está mentalizado para ser parte del combinado mexicano que vaya al mundial de parapowerlifting que será en El Cairo en octubre de 2025, además otra meta que está en sus planes son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

“Lo que ahora hacemos es entrenar y esforzarse en los resultados y seguir aprendiendo, además de no frustrarse, si no sale, y sé que con el apoyo de mi entrenadora, familia y amistades se puede lograr”, afirmó.

Y continuó: “Ahora nos estamos preparando porque queremos ir al mundial de El Cairo el próximo año, pero lo primero que tengo que hacer es prepararme muy bien, además, mejorar mi marca hasta los 140 para poder ir con esa marca y primero Dios lograr una medalla”.

El deportista entrena de las 8 de la mañana a las 12 del día con el equipo xalapeño que se conforma con Lucía Guadalupe Castro Callejas y David Montiel Caballero; ellos están con la entrenadora Mariela Ferrer.

Daniel no solo se ha convertido en un buen deportista, también está muy fortalecido en actitud y confianza.

“Este deporte me ha ayudado bastante, porque he aprendido que todo es posible, además a no quedarme callado en cosas que son injustas, porque realmente hay cosas que son injustas y hay que hablarlo y decirlo, porque también no es válido quedarse callado en los malos momentos; gracias al deporte he estado aprendiendo a socializar más y ser más seguro en todas las cosas. Si antes era seguro en mí mismo, ahora soy más y no tengo ningún miedo; tampoco hay algo que me retenga a seguir mejorando en el deporte”, afirmó.

Daniel no solo se ha convertido en un buen deportista, también está muy fortalecido en actitud y confianza | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Recordó, que antes tenía miedo de expresar sus opiniones, sin embargo, ahora es diferente, pues cuando requiere dar alguna opinión lo hace con mucha seguridad.

“Ya no me importan las opiniones hacia mí; ahora interactúo y hago amistad, y si cuadra bien, y si no, pues también, pues no estoy esperando a recibir una amistad tal cual, simplemente socializar, cuadrar y tengo comunicación y con eso”, comentó.

Otro punto muy importante es que dice ha mejorado económicamente por recibe el apoyo de la Conade, el Ayuntamiento de Xalapa y de su patrocinador Bonice, “eso lo agradezco mucho; ya es como llegar a la casa y decir que vamos a comprar una despensa y ver cosas hacen falta o darme el lujo de invitar a mi mamá y a mi hermano a salir a dar la vuelta, esto me lo ha dado del deporte, por eso agradezco a los que me apoyan para seguir mejorando”.

En el camino de Daniel Hernández también se encuentra el estudio; ahora ingresará a la universidad y lo hará en el próximo ciclo, por lo que ya está realizando lo necesario para cursar la carrera de ingeniería en computación, sin embargo, analizará muy bien, pues también podría tomar otra carrera.

Recientemente ganó dos medallas de oro en los Juegos Paranacionales de Conade, desarrollados en Oaxaca | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Daniel Hernández invita a practicar deporte a las personas con discapacidad

“Si leen esta información en Diario de Xalapa, les digo, que se animen a probar cosas nuevas, que no se aferren al pasado, simplemente que vivan el presente, en el aspecto de qué hay muchas cosas que se tienen que superar en sí mismos, no solamente está la base de trabajar, también está la base de probar deportes, probar experiencias, salir a conocer lugares, personas y lograr resultados que uno se siente satisfecho y feliz, además de ser orgulloso de uno mismo".

"Les digo que se animen a probar, y si gustan aquí estamos pendientes en el gimnasio, vengan aquí y sean libres de probar cosas nuevas, sin miedo a que sean juzgados por otras personas".

Además, agregó que el deporte no sólo da salud, también seguridad y mucha confianza, también felicidad, una felicidad que Daniel Hernández experimenta cada que compite y logra mejorar, por lo que dice que se animen a practicar algún deporte en el que también se aprende de los errores para seguir mejorando día a día.

“Que vivan lo que tengan que vivir las personas, en el aspecto de disfrutar el presente y dejar ir el pasado, simplemente deben aferrarse al futuro y triunfarán”, concluyó.

