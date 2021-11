David Montiel viajará al campeonato mundial de Para Powerlifting, en Georgia

Xalapa, Ver.-El próximo lunes, el xalapeño, David Montiel Caballero, seleccionado nacional en Para Powerlifting, viajará a la capital de Georgia, país que se encuentra entre Europa y Asia para competir en el Campeonato Mundial Junior y Senior 2021 que se realizará del 27 noviembre al 5 de diciembre.

Montiel Caballero que logró su boleto en el selectivo de Atlixco, Puebla, en su categoría estará acompañado de Porfirio Francisco Arredondo Luna, José de Jesús Castillo Castillo, Miguel Ángel Meléndez Made y Juan Antonio Ramírez Miramontes.

Durante tres semanas el veracruzano se concentró en el Comité Paralímpico Mexicano junto al resto del combinado nacional para lograr su máximo nivel y representar dignamente a México en la competencia que reúne a rivales provenientes de Colombia, Brasil, China, Egipto, Irán, Ucrania, Kazajistán, entre otros.

En entrevista desde el Comité Paralímpico Mexicano, el atleta platicó que va muy bien y con una evolución muy grande, por lo que dio un giro de 360 grados en las marcas, porque “estamos ahorita trabajando, con casi 20 kilos de diferencia a las marcas del selectivo, entonces sí es un enorme avance y un gran trabajo que traigo, tanto de mi Estado con mi entrenadora Mariela Ferrer, como lo que estamos realizando con el entrenador nacional, Enrique Alvarado”, señaló.

David aceptó que no tiene una marca que le ayude a pelear un medallero, porque “están bastante altas, no digo que no me irá bien, porque confío en el trabajo que llevo y uno nunca sabe. Además estoy consciente y satisfecho por el trabajo que he hecho y logrado hasta ahora. Prácticamente es meterse dentro el top, que vendría siendo en los primeros ocho del mundo, ese es mi objetivo ahorita”, puntualizó.

Señala que se encuentra concentrado 24/7, con entrenamientos, videos de competencias y motivacionales, porque sabe que tiene un compromiso “con el equipo de trabajo que está confiando en mí, con mi entrenadora estatal, que trabaja conmigo en la mayoría del tiempo en Xalapa, con mi entrenador nacional, así como conmigo mismo”, indicó.

David Montiel Caballero entrena de 8:30 de la mañana a 12 del día. Por la tardes realiza ejercicios auxiliares y lleva un estricto control alimenticio con la nutrióloga nacional, porque su tema de competencia se caracteriza en categoría de peso corporal, por lo que es estrictamente cuidado en sus comidas.