De fisicoculturista a luchador: Historia del gladiador xalapeño "Universo"

En 1970 en la Arena Xalapa debutó un joven de 20 años de edad nombrado como Universo; esa noche al salir al cuadrilátero impresionó a todos con su físico, pues era fisicoculturista.

Su debut fue contra el Asesino Negro siendo el inicio de su brillante carrera que duró 53 años, que para lograr consolidarla debió entrenar a conciencia, pues era una época en la que había tremendos luchadores, entre ellos Hiraclys Fenerly, Chamaco Moreno, Pantera Asesina, Angelito, Doctor Crimen, Júpiter, entre otros.

En 1970 en la Arena Xalapa debutó un joven de 20 años de edad nombrado como Universo | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Su aventura por los cuadriláteros con más de medio siglo sigue siendo recordada por muchas personas que lo vieron luchar, pues era espectáculo garantizado.

“Disfrutaba mucho los aplausos, pero lo que más me gustaba era que me conocieran, porque era muy odiado; siempre fui rudo y la gente me odiaba, pero iban a verme luchar, les gustaba la rudeza que colocaba arriba del ring y sigue recordando cómo me comportaba luchando; es muy satisfactorio recordarlo”, comentó desde su gimnasio.

En 53 años, Universo se quedó con 12 máscaras y ganó 5 cabelleras; tuvo el privilegio, que pocos luchadores de Xalapa han tenido, de luchar contra Blue Demon, El Vikingo, Halcón 78, Blue Panther, Los Villanos, Los Brazos, entre otros más.

Además tuvo exitosas presentaciones en Toreo de Cuatro Caminos, Arena Bravo, Cancha San Pedro, Arena Puebla, Auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz, Arena Xalapa, Orizaba y parte del norte del país.

Universo se quedó con 12 máscaras y ganó 5 cabelleras; tuvo el privilegio, que pocos luchadores de Xalapa han tenido, de luchar contra Blue Demon | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

“Fueron muchas funciones en las que participé; luchaba los jueves y domingo; la verdad no tengo un número de cuántos fueron, pero era el único que enfrentaba a los de México. En mi época luché contra los Villanos, y de pareja de ellos; contra los Brazos, El Mexicano, la Sombra Vengadora, Tony Briseño, Doctor Warner, Blue Panther, Aníbal, entre otros más”.

De las máscaras que ganó, para Universo la más recordada es la del Forastero, pues logró imponerse esa noche con más de 6 mil personas de testigos, “y aún tengo la máscara rota y ensangrentada que le gané”, recordó.

¿Cómo nació el luchador Universo?

Don Jorge Anell platicó cómo nació su gusto por la lucha libre: “En aquella época, yo concursaba en fisiculturismo, fui Míster Xalapa en 1970; recuerdo que mi papá me dijo que había hablado con Hiraclys Fenerly para entrenar lucha, y le dije que no quería, pero insistió y que aprovechara mi físico; le dije que me gusta verlas, pero no ser luchador”, recordó.

Sin embargo, al joven atleta le ganó la curiosidad y se presentó en la Arena Xalapa, donde fue recibido como novato, pues los luchadores ya de trayectoria, entre ellos Crimen, Júpiter, Pantera Asesina, Chamaco Moreno y Águila Negra le dieron su recibimiento.

“Me hicieron como quisieron. Me acuerdo que dijeron que iban a ver si aguantaba, pero cuando vieron que me dobló luego del cuarto golpe y con lágrimas en los ojos ya me dejaron. También me pusieron a prueba en la fuerza; la verdad, me volvieron a hacer como quisieron. Al otro día me dolía de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Luego me dije que no regresaría, pero sí fui y estuve en la lucha por 53 años como Universo”.

Actualmente se encuentra a cargo del gimnasio Hércules, que se localiza en la calle Clavijero #176 de la zona centro de Xalapa | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Actualmente se encuentra a cargo del gimnasio Hércules, que se localiza en la calle Clavijero #176 de la zona centro de Xalapa.

“Ahorita me encargo del gimnasio, la verdad no vivo de él, pues tengo mi pensión, pero aquí me la paso. Invito a las personas si quieren entrenar pesas, lucha, judo y jiujitsu, aquí tenemos clases. Mis hijos vienen por la noche a entrenar, uno de ellos es Eslabón Perdido”.

Y continuó: “A mis 80 años todavía entreno media hora o una hora de pesas; luego vienen muchachos y me preguntan si entreno y entrenan conmigo; hay veces que no me aguantan entrenando, es verdad no tengo la misma fuerza de antes, pero la técnica, la actitud y el modo de hacer el ejercicio, lo conservo”.

Al joven atleta le ganó la curiosidad y se presentó en la Arena Xalapa, donde fue recibido como novato | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

La lucha libre ha perdido su esencia, dice Universo

Para Universo, el ser parte de la época de oro de la lucha libre xalapeña fue y será una enorme satisfacción para él, sin embargo, en la actualidad siente un poco de tristeza, pues ha percibido que la esencia de la lucha libre se ha ido perdiendo.

“Desgraciadamente ahorita ya se ha desvirtuado mucho la lucha libre, ya dan sillazos, suben mesas con sillas, escaleras, eso para mí ya no es lucha. Se ha perdido la esencia del llaveo, se ha perdido la esencia; ahorita es puro brinco, maroma, las cuerdas, escaleras, por eso digo que ya se perdió la esencia”.

Sin embargo, acepta que aún hay empresas que conservan lo que hace un buen cartel.

“Para mí las que conservan esa mística son las del Consejo Mundial de la Lucha Libre, porque de la Triple AAA no me gusta. Para mí la del Consejo es la mejor, porque aún continúa con la esencia del llaveo, en esos no se bajan a tirar sillazos, se bajan por tirarse de las cuerdas, pero conservan lo que digo”.

Por lo tanto, envía un mensaje a las jóvenes que se está iniciando en la lucha libre: “Lo primero que les digo que para mí la esencia es que aprendan la lucha olímpica, lucha grecorromana y dentro de eso la lucha libre, pues es la base; que aprendan lo que es la lucha libre, ya lo demás es complementario”.

El ser parte de la época de oro de la lucha libre xalapeña fue y será una enorme satisfacción para él | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Por último, dijo que hay que saberse retirar a tiempo para que la gente los recuerde de la mejor forma, como dice a él lo recuerdan.

“Si tuviera la oportunidad de luchar, ya no lo haría. Hay que saber retirarse. Para mí es una satisfacción que tengo, porque luego me subo a un taxi y señores que no conozco, pero ellos sí me conocen, lo primero que me dicen es que si ya no lucho y les digo que ya no; siempre recuerdan cuando me veían luchar. Para mí eso es una satisfacción que se acuerden que yo era bueno y que tenía buen físico, a que digan, pobre viejo sigue luchando, por eso dije adiós a lucha libre, porque deseo que me recuerden bien”, concluyó.