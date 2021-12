Delfines de Xalapa y Lobos, presentan plantillas para la Liga Nacional de Futbol

Las plantillas que utilizarán Delfines de Xalapa y Lobos en la campaña 2021-2022 de la Liga Nacional Scotiabank, fueron presentadas y se tomaron la foto oficial que tuvo como escenario las inmediaciones de la Sala Tlaqná, localizada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

El equipo cetáceo tomará parte de dicho certamen con las categorías Sub 13 y Sub 15, mientras que el conjunto licántropo lo hará con la Sub 17 y comenzarán su camino el próximo 19 del presente mes en los campos universitarios.

Leer más: Invitan a vivir la experiencia del "Retorno del Rey" en la Arena Xalapa

La plantilla de Lobos que se tomó la foto con la presentación de sus 37 elementos que serán parte de la Zona 05, jugarán en la LNJ y en la Liga Oropeza que arranca en el mes de enero.

Deportes Afición de Halcones de Xalapa responde positivamente en posada con causa

Durante ese acto, estuvieron presentes los directivos de los lobeznos, Rubén González Benítez, Mauricio Ortiz Ángeles y Alfredo Blázquez, que estuvieron al tanto de los pormenores del acto.

El último encuentro que sostuvo Lobos lo perdió 3-2 ante Medellín de Bravo en duelo de cuartos de final del Torneo de Copa de la Liga Oropeza.

Durante ese encuentro hubo algunos altercados que no pasó a mayores y fue gracias a la intervención del Comité de Honor y Justicia de la liga en mención.

Por su parte, Delfines de Xalapa que tiene como director y fundador a Héctor Hugo Arellano, presumió durante la foto oficial su atractiva vestimenta que portará en su incursión en la Liga Nacional, donde para muchos luce como favorito en la categoría Sub 15.

La categoría Sub 13 cetácea con el profesor Héctor Larios al mando, también hizo lo propio con la foto oficial, mientras eran presentados uno a uno por Salvador Aburto del Ángel.

Todo lo realizado fue en presencia de familiares de los futbolistas que buscarán colocar en alto a la capital veracruzana.

Durante el acto, Héctor Hugo Arellano mostró buen semblante al notar la buena disposición de los padres de familia. Héctor Larios durante el mensaje que ofreció, pidió a los futbolistas que den el máximo para representar dignamente a la Atenas Veracruzana a nivel nacional.

Las plantillas que utilizarán Delfines de Xalapa y Lobos en la campaña 2021-2022 de la Liga Nacional Scotiabank, fueron presentadas y se tomaron la foto oficial/Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Debemos ir en busca del campeonato cada vez que saltemos a la cancha, partido a partido, jugada a jugada. Es importantísimo que vistan con valor y dignidad la playera, ustedes tiene la oportunidad de ser los embajadores deportivos de la capital de Veracruz. A Xalapa, en el futbol se le conoce como Delfines y por eso estamos en este escenario”, les expresó el profesor.