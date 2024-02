“Terapia emocional”: Deneb Estrada, apasionada al deporte y la educación

La atleta xalapeña Deneb Estrada Durán está convertida en una de las mejores deportistas de Veracruz en la categoría máster, en distancias de 5k y 10k, sin embargo, para lograr llegar al nivel que tiene, debe entrenar fuerte.

Recientemente participó en el nacional de campo traviesa de Queréndaro, Michoacán en 10k, categoría libre, donde compitió con rivales de menor edad, pues ella es máster, sin embargo, consiguió buen tiempo.

Deportes

Los historia de Deneb Estrada

En entrevista con Diario de Xalapa, platicó que inició en el deporte a través de la natación y bicicleta; luego el atletismo, disciplina en la que ahora tiene varios años de actividad.

Destacó que lo practica por cuestión de tiempo, pues menciona que es docente de kínder en las mañanas y por las tardes en Secundaria General.

Por lo tanto, detalló que algunos días, “entreno temprano, otro por la noche y cuando el clima no lo permite realizó bicicleta en casa”, comentó Dened, quien es su propia entrenadora.

Además de querer mejorar sus tiempos y nivel, otro de los objetivos que la impulsan a conseguir en el atletismo, es motivar a otras personas a la práctica deportiva.

Deneb Estrada Durán está convertida en una de las mejores deportistas de Veracruz en la categoría máster | Foto: Cortesía | Deneb Estrada

“Con lo que hago, quiero motivar a otras personas que no hacen deporte, que se inicien; afortunadamente es un deporte que no es de élite que con cualquier par de tenis lo puedes hacer, no es como el triatlón que es un deporte caro, este es un deporte muy accesible, ojalá lo hagan por salud”.

También dice que el deporte es muy benéfico, “pues para mí es totalmente una terapia emocional, porque liberar endorfinas me hace sentir bien y el día que ya entrené, para mí es un día que ya está hecho”.

Igualmente dijo que el deporte la ha llevado a conocer muchos lugares, como Hueyapan de Ocampo, Coatzacoalcos y a nivel nacional, Chihuahua, Distrito Federal y recientemente Queréndaro, en donde colocó a Veracruz entre los mejores junto a otros veracruzanos.

Reconoce no saber en cuántas competencia a participado, “pero sí arriba de las 300 carreras; tengo muchas medallas, pero no soy de las personas que las presume, las tengo de un cuarto aparte; durante 6 años hice mucho tráiler, entonces creo que todavía tengo más medalla de trail que de 5 y 10 k”.

Sin embargo, lo conseguido para ella no ha sido fácil, pues debe llevar un entrenamiento constante, algo que realiza con mucho esmero.

"Me considero la verdad muy metódica, muy rigurosa con mis horarios. La verdad me entrego a la disciplina y siento que a mí me va bien porque soy disciplinada; sí, una parte es el talento, pero en mi caso es la disciplina".

Y siguió: “A mí la disciplina me ha llevado al éxito de alguna manera, porque he visto otras personas que considero que tienen más cualidades que yo, pero siento que como soy más disciplinada, tal vez eso a mí me ayuda mucho”.

Lo conseguido no ha sido fácil, debe llevar un entrenamiento constante, algo que realiza con mucho esmero | Foto: Cortesía | Deneb Estrada

Remarcó que ella no está en redes sociales muy activa, pues es una persona reservada, “aparte porque si me doy el tiempo de interactuante de redes sociales, no lo puedo hacer, pues tengo muy poco tiempo, hay veces tengo 40 minutos para entrenar, entonces yo cuido mucho eso”.

Por último agradeció el apoyo de su familia y de las nuevas amistades que ha hecho en el deporte, algo que dice valorar mucho, “porque estas amistades te ayudan emocional y a veces en lo económico".