Deporte cambia la vida a gente de talla baja

Mariela Ferrer Sánchez, entrenadora en deporte adaptado, visitó Diario de Xalapa para comentar el plan de trabajo que tiene para Niza Marian Hernández Aguilar, Daniel Hernández Luna y David Montiel Caballero, ganadores del oro en el pasado campeonato Regional-Nacional de Powerlifting y Bench Press, realizado en Tulancingo, Hidalgo.Durante la estancia comentó que trabaja fuerte con Daniel, quien tiene poco tiempo en la disciplina, sin embargo, dice que buscarán colocarlo en un evento internacional y sería en los Para Panamericanos Juveniles, “entonces buscamos una plaza para él”, expresa.

Respecto a Niza, indica que la xalapeña se enfoca en el Nacional de Powerlifting y Besh Press que se realizará en Atlixco en abril del 14 al 18, por tal motivo están a tope en entrenamientos. Además platica que el evento servirá como fogueo, porque a principios de mayo irá a un selectivo nacional que otorga boletos a competencias internacionales.

En cuanto a David, seleccionado nacional, explica que se enfocan en eventos internacionales para sumar los cinco que requiere para ir a Juegos Paralímpicos, por lo que también trabajan arduamente. El atleta es el más experimentado de los tres; David ya consiguió un cuarto lugar en Para Panamericanos de Lima, además destacó en Colombia en el Open de Las Américas, con plata de por medio y en Georgia se colocó entre los mejores del planeta. La entrenadora explica que no sólo trabaja en lo físico, también en lo mental y emocional. “Trato que sean unos guerreros, a ellos les digo que aquí, el guerrero no es el que gana, es el que cae y se levanta. Para nosotros esto representa también un reto personal que es el poder trasformar una vida, el poder demostrar que los sueños se cumplen trabajando y con mucha disciplina”, explica. Así mismo remarca que le gustaría verlos en lo más alto, porque “ellos estarían cumpliendo sus sueños y el mío como entrenador que es un reto día a día como mejorar marcas, mejorarlos como personas y que sean competitivos para ellos mismos en la vida”, explica.

Puntualiza que para ellos el practicar deporte, “les abre un panorama muy grande, por eso hago la invitación aquí en Xalapa, porque no hay mucha difusión en el deporte adaptado”, comenta la entrenadora

Señala que hay mucha gente con discapacidad, sin embargo no se cuenta con la infraestructura necesaria “, entonces eso hace un poco difícil que los muchachos puedan aspirar a practicar el deporte y hacer otras actividades para desarrollarse como seres humanos”, señala.

Ante la situación la profesora Ferrer pide que autoridades pongan atención en ellos, porque “siempre están hablando de la inclusión y no discriminación, y yo que estoy inmersa en este mundo de deporte adaptado, todo está lejos, todo es publicidad, palabras, pero a los hechos hay mucha distancia”, indica.

Sin embargo agradece el apoyo brindado de Ricardo Ahued, “porque es uno de los principales que ha dado el respaldo, así como Américo Zúñiga en su momento y también al IVD, pero hace falta más infraestructura para detectar talentos en este deporte que le cambia la vida a todo el que lo practica”, concluye.

DESEAN LLEGAR LEJOS

Daniel Hernández platica que se encuentra fortaleciendo no solo lo físico, también lo mental y que la profesora le está dando el entrenamiento que requiere para continuar en la disciplina que le da hado muchas cosas.

Explica que gracias al deporte es más positivo y que ha cambiado de mentalidad, porque se esfuerza más por cosas nuevas y se empeña más en lo que desea que es triunfar en la vida, así como en la disciplina que practica. Por su parte Niza Marian, dijo estar feliz porque le subieron la beca que solicitaba y por eso agrace al rector Carlos García Méndez por autorizarla y “por esto creo que vale la pena esforzarse por lo que desea uno”, comenta. Destaca que ahora que practica este deporte su salud se beneficia, además es contenta, porque la gente la felicita por lo que ha logrado, aunque se considera una alumna lenta, “jamás dejo de luchar por lo que quiero”.

Comenta que ahora en su mente es conseguir la beca nacional y que para eso está constantemente en preparación, además sería su meta a corto plazo y a largo plazo estar presente un evento olímpico.

El más experimentado, David Montiel platica no estar conforme con lo que ha logrado y por eso trabaja día a día, porque dice tomar fuerza de los tropiezos que ha tenido.

Ahora trabaja para asistir a un nacional convencional de Powerlifting que será en Atlixco, Puebla del 14 al 18 de abril en donde enfrentará a deportistas fuertes y luego irá a un selectivo nacional que otorga boletos para el Open de Las Américas que será en San Luis Misuri, que también clasificatorio para Juegos Para Panamericanos de Chile 2023.

“Ahorita estamos trabajando más que lo físico, psicológico, porque puedes llegar bien preparado a un evento pero si no vas bien mentalmente, es un trabajo tirado a la basura"

Recomienda que practicar deporte y que luchar por lo que se quiere “y que lo hagan por sí mismos. Es verdad se necesita palabras de aliento, pero yo sugiero que si caen que se levanten por sí mismos y que no esperen que nadie los ayude, porque hay personas que en lugar de ayudar, más te quieren ver abajo. Yo he caído y me he levantado ”, concluye.