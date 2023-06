¡Derrumbando tabús! Te presentamos a la pilota xalapeña Sharon Castillo

Sharon Castillo García de 18 años de edad es estudiante de administración de empresas y también experta en conducción de vehículos de offroad desde los 14 años de edad; ahora es considerada por propios y extraños como una conductora destacada, responsable y apasionada de la velocidad.

La pilota es parte de la tercera generación de su familia; su abuelo, Joaquín Castillo fue el que inició en 1986, siendo de los primeros pilotos xalapeños en recorrer el país con el offroad; él fue promotor importante en traer eventos nacionales a la capital veracruzana.

Puedes leer también: EJUVE impulsa potencial de la juventud al promover el deporte

El segundo fue Marco Antonio Castillo Villa, padre de Sharon y piloto sobresaliente en Xalapa y a nivel nacional; ahora ella es la tercera y sin falla alguna en la línea de éxitos forjada por su familia, pues tiene actualmente campeonatos estatales y nacionales.

Con gran esfuerzo y profesionalismo en 2022 ganó el segundo lugar del Campeonato Offroad ORX; en categoría novatos mixta, demostrando que el sexo débil en un mito, pues se mantuvo como la única mujer constante, logrando la mayoría de primeros lugares, que lideró la tabla hasta la penúltima fecha.

Deportes Jabir Jamed sigue cosechando triunfos; xalapeño logra medallas en taekwondo

Otro logro importante y motivador momento para las mujeres que buscan trascender, fue cuando en la Categoría Modificada sobresalió en la competencia, una de las más complicadas, sin embargo, su destreza la colocó en el quinto lugar de 20 pilotos que participaron.

En el presente año en la Ladys Race logró el campeonato en la Categoría Modificada, evento organizado por mujeres y solo para mujeres.

Los obstáculos para la pilota Sharon Castillo están dentro y fuera de las pistas

Su trayectoria en 2023 continúa rompiendo paradigmas, pues su camino ha sido muy complicado por los obstáculos “extrapista”, sin embargo, ha salido adelante que actualmente lidera el campeonato ORX 2023 de la categoría femenil en Veracruz, además es parte de carreras nacionales entre Zacatecas y Monterrey con títulos de por medio; su experiencia la utiliza también como copiloto de ruta con el equipo Sandoval Racing, con el que el pasado fin de semana logró otro campeonato nacional en Guadalupe, Nuevo León.

“Me considero una piloto aguerrida, una persona que siempre consigue lo que quiere por más que sea imposible”, dijo la pilota y estudiante del tercer semestre de la Universidad Anáhuac, quien además sabe que ha llegado muy lejos, “pues he demostrado que las mujeres pueden lograr lo mismo que los hombres”, agregó.

Sharon orgullosamente representa a su equipo el “Castillo Racing” y además, “es un orgullo representar a las mujeres y ser un ejemplo a seguir, un objetivo como tal, dar una imagen que aliente a personas a las que deseo mostrarles que no hay límites y que se pueden superar lo miedos”, enfatizó.

Otro punto importante dice es que ahora es independiente, pues el conocer personas nuevas, lugares y experiencias, la fortalecieron en ese aspecto, “ahora me cuido en los viajes es algo de lo positivo que me da el offroad como tal, además de mucha seguridad”.

Su abuelo Joaquín Castillo y su papá Marco Antonio Castillo Villa fueron la inspiración de una joven que comenzó en el ambiente del Off Road desde muy joven | Luis Hernández | Diario de Xalapa

De muy pequeña le nació el amor por la velocidad que recordó que en el parque Los Berros tomó su primer auto eléctrico y luego tuvo uno propio que utilizaba en el Parque Natura; ahí supo lo suyo es la velocidad, pues corría en las pendientes sin miedo alguno, “recuerdo que mi mamá me decía, sin miedo al éxito hija (risas)”.

Su camino tiene éxitos, pero también muchos obstáculos que debe esquivar, pues no todo ha salido como ha querido, debido a detalles fuera de competencia, sin embargo, sigue avanzando y demostrando ser una mujer de retos, una pilota sin miedos, una joven con deseos de triunfar, momentos que van llegando como recompensa convertidos en campeonatos que disfruta junto a sus padres, Marco Antonio Castillo Villa y Rosario García Pineda, además con sus padrinos del equipo de Monterrey, Ray Sandoval y Yadira Morales.

“No juzguen a las personas por su género, porque todos tenemos la misma capacidad. También el hecho de comperir con el sexo apuesto no quiere decir que sea más que el otro, hay que respetarnos y no hay que dividir genero, porque los dos somos capaces de hacer muchas cosas y si nos unimos saldrá todo mucho mejor”, dijo Sharon al recordar lo que ha pasado como pilota.

Por último agradeció a sus patrocinadores, Mole Xiqueño, Telever, el programa Chasis, Universidad Anáhuac, Llantera Reyatza, Repintado Automotriz Castillo, La Campana Cremerías, Balneario El Navegante, Motel Venus, Nido Águila Club América, Sandoval Racing, Álvarez Racing, García Contrucciones, Santos especializado en suspensiones, Chipi Chipi, Ferche Gas, Union Pistons, Bonanza Bienes Raíces y Lady Race, porque sin ellos no podría viajar a donde he ido y lograr mis campeonatos, además muchas gracias a Diario de Xalapa por brindarme este espacio y poder mostrar que las mujeres también destacamos en la conducción de autos de offroad”, concluyó.