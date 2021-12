Destaca Yaretzi Parra con tres bronces en el Torneo Nacional del Pavo 2021

La pesista xalapeña, Yaretzi Parra Salazar consiguió este día tres medallas de bronce en el Torneo Nacional del Pavo 2021 que se está desarrollando en San Luis Potosí, por lo que se coloca entre las mejores de este certamen.

Parra Salazar que es entrenada por Ana Cristina Huesca, logró estos metales en la división de los 64 kilogramos, lo cuales se suman a su gran trayectoria que también incluyen dos medallas de oro y una plata que logró en los Juegos Nacional de Conade 2021.

Este evento que es organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, inició hoy en varias categorías de la rama femenil y este jueves cerrarán las acciones en tres divisiones pendientes. Luego darán paso a la rama varonil en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en sus diferentes divisiones.

El día viernes arrancarán competencias en las categorías Sub 20 y Mayores Varonil en donde entrarán en acción pesistas que buscan calificar a eventos centroamericanos, panamericanos y campeonatos mundiales.

Durante esas competencias, tomará parte el xalapeño, Elian Tapia Ferrer, quien igualmente buscará calificar a torneos importantes que se avecinan el próximo año.