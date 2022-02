Dione Danae entrena para lograr boleto a Nacionales

Dione Danae Rodríguez Cruz, judoka xalapeña, se encuentra concentrada trabajando para lograr el boleto que la coloque en Juegos Nacionales de Conade 2022, realizando entrenamiento con el reconocido profesor y campeón nacional en Judo, Julián Gutiérrez Palma en el Club Xallapan.

La deportista sabe tiene una aduana complicada, sin embargo está realizando el trabajo requerido que le de herramientas correctas para alcanzar sus objetivos que son: lograr la medalla estatal y el pase al nacional.

Danae cuenta con 18 años de edad y práctica en judo de 8 años, además estudia Experiencia Educativa de Ingeniera Química de la Universidad Veracruzana y es medallista de Olimpiada Nacional.

Desde el Dojo Xallapan platica como se inicia en el Judo, sus logros como atleta y lo positivo que le dejado el practicar deporte. “Inicié el deporte, porque mi papá es fiel creyente que debíamos practicar cualquier disciplina. Al comenzar fue lejos de la idea de competir, más que nada para desarrollarnos en algún deporte, movernos un poco y por salud, pero comenzó a gustarme y aquí estoy compitiendo. Ahora soy medallista nacional de bronce y competidora de torneos nacionales”, platica.

Luego de practicar durante 8 años, la hija de Dione Cruz Lara y Óscar Daniel Rodríguez de la Rosa, puntualiza que gracias al judo se ha desarrollado “principalmente como persona, independientemente de todo lo que he aprendido, que es técnica, adquirir fuerza y mantener un estado de salud apropiado, siento que me he desarrollado con valores”, comenta.

Y agrega: “Si nunca hubiera entrado al judo, la persona que soy actualmente sería completamente diferente, porque me he vuelto más disciplinada, he agarrado más coraje para muchas cosas, me desenvuelto muy bien en otros ambientes y todo es gracias a esto”, indica Danae.

Así mismo dice que hora para alcanzar su objetivo como competidora se enfoca en el progreso y que si en evento no obtiene el resultado esperado, “entreno y actualizo mis pensamiento en espera de mejor resultado en la siguiente. Si todavía estoy lejos del objetivo, entreno más fuerte, la idea es seguir perseverando, porque siempre me enfoco en el progreso, porque siempre que lo logro, por mínimo que sea, lo festejo al máximo”.

Respecto al boleto que ganó para estar entre las 40 calificadas que buscarán pase al evento nacional, dice estar emocionada con el resultado, porque “se me da oportunidad de seguir compitiendo y foguearme en batallas de alto nivel en donde no sólo buscaré la clasificación, sino también la medalla”, asegura.

Detalla que para llegar al regional realiza trabajo dentro y fuera del tatami, es decir, en el dojo está concentrada al cien por ciento, “para tener mentalidad fría y fuera del tatami, procuro hacer pesas, incluso como dicen por ahí, entrenar en la cocina para cuidar la nutrición y no tener problemas con el pesaje y rendir en entrenamiento, así como en el día a día, porque deseo estar en Juegos Nacionales de Conade y para eso estoy trabajando fuerte”, comparte.

La judoka está cerca de etapa de Universiada Nacional y aunque por ahora está en otra zona, la xalapeña, la tiene en mente.

“Después de Juegos Nacionales, donde espero estar, entraré a etapa de Universiada Nacional, que igual será un reto, porque es algo nuevo para mí. Jamás he participado en una, salvo por el semestre que curso, sin embargo al final de cuentas en una competencia que se trata de darlo todo”.

Platica que como competidora en mente tiene participar en eventos como centroamericanos, panamericanos o Juegos Olímpicos, sin embargo ahora está “enfocada en dar paso a paso, de alguna manera siento que es prudente ir escalonando mis logros y mis metas e ir a corto plazo. Primeramente en algún momento me costó el Estatal, ahora ya no fue tan complicado, luego ir al clasificatorio, olimpiada y seguir con pasos pequeños, pero más eficientes”.

AGRADECE Y MENSAJE

Ella sabe que aunque es la principal para lograr sus objetivos, el apoyo es fundamental: “Sin duda agradezco a mis padres que me han apoyado en todo lo que viene siendo el deporte y en todo lo que me brinda alguna oportunidad, a mi entrenador que está al pendiente de nosotros, a mi nutriólogo, mi hermano, Óscar Olaf Rodríguez Cruz, mi familia, así como a mis compañeros que a pesar de ser un deporte individual, esto se lleva en equipo”.

“Ojalá muchas mujeres y hombres practicaran judo, lo pueden hacer en nuestro Dojo Xallapan, porque sin duda el deporte y el judo, son herramientas fundamentales en la vida de todos, primeramente por salud y alguna manera te da experiencias muy bonitas como competidora, independientemente que uno conoce lugares, gente y se desarrolla uno mismo, se desarrollan capacidades mentales, psicomotriz y sin duda se disfruta a final de cuentas, una vez que ingresan al deporte se vive al máximo”, concluye.

