Doble premio para Abel Oliva en atlética Libertad en Movimiento al ganar automóvil

Abel Oliva Rendón se llevó todo en la Carrera Libertad en Movimiento realizada la mañana de hoy en esta capital, luego que se adjudicara el primer lugar en distancia de 5k y resultara ganador de un automóvil compacto con valor a 148 mil pesos, que rifó la organización entre los participantes.

El oriundo de Naolinco, quien ha representado al Estado de Veracruz en competencias nacionales, también recibió un premio de 3 mil pesos tras cruzar la meta con un tiempo de 17 minutos y 18 segundos; la segunda posición en esa distancia fue para Daniel Pérez con tiempo de 18 minutos y 10 segundos, mientras que la tercera posición fue de Carlos Daniel Zeferino Cárdenas, con tiempo de 18 minutos y 15 segundos.

Abel Oliva Rendón ganó el primer lugar en distancia de 5k | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Frente a numerosos participantes el ganador del miniauto no pudo ocultar su felicidad y dijo: “No me la creo. Muchas gracias, siempre lo he dicho, esto es gracias a Dios. Aquí no entraba el competir, aquí ya fue el carro y me siento muy contento. Gracias a Dios y a todos ustedes, indicó Oliva Rendón.

Respecto a sus próximas competencias señalo que continuará corriendo en Xalapa, “en la zona no se cual siga, pero estoy afinando detalles para irme a Zacatecas a un campamento. Igualmente comenzaré temporada en Puerto Vallarta con pista para el 2022”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Todo esto que estoy viviendo se lo agradezco a Dios, a mi familia, a mis patrocinadores y a todos los que se han fijado en mi”.

Los presentes lo felicitaron y estuvieron de acuerdo en que el premio haya sido para el deportista, por lo que al darse a conocer que Abel era el ganador le aplaudieron efusivamente.

OTROS PREMIOS:

El evento deportivo que reunió a 300 competidores aproximadamente, también rifo dos bicicletas para los pequeños corredores y una patineta Scuter con valor a 10 mil pesos.

Los ganadores de las bicis fueron los niños Ricardo García Ortiz y Mila Rodríguez, mientras que la patineta fue para Karina Montes.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

RESULTADOS:

En la distancia de 5k femenil el primer lugar fue María Neyva Ronzón Vargas (24:21), quien dejó en la segunda y tercera posición a Mara Jiménez (26:15) y Valeria Sánchez (26:23).

El ganador del primer lugar en distancia de 3k fue el representante de Perote, Alejandro Bonilla (08:23); segundo y tercer lugar Sabi Luna (08:29) y Yair Rivas (08:38).

El experimentado Pablo Camilio Ortega Sánchez logró la primera posición en distancia de 10 kilómetros con tiempo de 34 minutos y 27 segundos; segundo y tercer lugar fue Christian Conde Tlapa (35:00) y Juan Said Luna Lagunes (36:04).

Distancia de 3k femenil la ganadora fue Ada Iris Pérez Bandala con tiempo de 10 minutos y 23 segundos. Segundo y tercer lugar fue Ivanna Rodríguez Ceballos (11:00) y Marina Bellido Hernández (14:21).

Familia Moreno Olivares | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

INFANTIL

En infantil varonil, José Daniel Pacheco, en la categoría 10-12 años ganó en distancia de 400 metros planos, mientras que en la femenil la ganadora fue Frida Saucedo Mirón. La pequeña atleta dejó en segundo lugar a Mila Rodríguez y Yulisa Marisol Gamboa.

En categoría 9-10 años, también en 400 metros, Brenda Aynara Bonilla se quedó con el primer lugar, mientras que el segundo y tercer lugar fue de Aithana Evi Rosas y Camila Raquel Molero. Por su parte en la varonil, Oliver Fu Martínez ganó el primer lugar; segundo y tercero fue Oscar Balderas Olguín y Matías Badillo.

Laura Hernández con sus hijos Bryan Daniel Hernández y Johan Hernández | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

La distancia de 600 metros en categoría 13-14 años, la ganó María Fernanda Díaz Roa y en varonil, Ricardo Ortiz Cruz.

SEGURIDAD

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal y Tránsito del Estado resguardaron el evento que fue disfrutado por xalapeños y de otros puntos del estado de Veracruz, por mencionar, Coatepec, Xico, Perote, Puerto de Veracruz, Naolinco, entre otros.