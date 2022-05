Prometen lucha encarnizada en el ring de la Arena Xalapa

"La gente sabe muy bien que capacidad tengo de trabajar y hoy no será la acepción y contra quien sea y contra quien me pongan, esta noche voy demostrar mi capacidad”, fueron palabras de la Parka Negra, enmascarado que se presentará hoy en la Arena Xalapa con el cartel llamado “Territorio de Clase Mundial”.

El enmascarado frente a Diario de Xalapa se tomó fotos con fans y regaló autógrafos y estuvo acompañado de Mocho Cota, miembro del Poder del Norte que también se presentará en la gran función de Triple AAA.

La Parka Negra que saldrá a escena en compañía de Anticristo y Aerotiger, expresó que contra Charifas, Chaflan y Baby Daddy, no se guardará nada y saldrá con mentalidad ganadora.

Te puede interesar: Alista tu ruta: El domingo hay carrera atlética en Xalapa

“Con mis rivales no hay nada que ajustar, pero si me quieren encontrar, me van a encontrar y saben en donde lo pueden hacer. Además hoy tendrán la oportunidad de subir con un luchador estelar, hoy les daré la oportunidad de que me demuestren su calidad, así que los pondré a prueba”, dijo la Parka.

Destacó a la promotora de Clase Mundial, “por hacer posible que Triple AAA esté aquí para todos los aficionados quienes apreciarán una gran función, por eso que te puedo decir, se los dejo a su imaginación, los que conocen esta empresa saben lo que les espera al rato, por lo que están invitados a la Arena Xalapa, nos vemos a las 8, pero lleguen a las 7, porque habrá una gran convivencia con todos los luchadores”, destacó.

Deportes ¡Con todo a las nacionales! Conoce la preparación de Guadalupe y Mauro en Judo

Por su parte, Mocho Cota, quien peleará en la súper estelar con Carta Brava y Tito Santana, remarca que son el Poder del Norte y que saldrán a darlo todo, “vamos a sudar la gota gorda arriba del ring y a sudar sangre, para lograr el triunfo en esta ciudad a la que he venido muchas veces gracias a Dios”, detalla.

Dice tener con Sansón, Cuatrero y Forastero un pique que creció en los dos últimos encuentros que tuvieron y ahora que se vuelven a enfrentar, “no será la acepción y nos daremos con todo arriba del ring. No me voy a guardar nada, esta noche voy a echar toda la carne al asador”, platicó.

Para finalizar, Mocho Cota invitó a los xalapeños a vivir una gran experiencia. “A toda mi raza ahí los esperamos como siempre en la Arena Xalapa en punto de las 19 horas, ahí nos vemos, el Poder del Norte está presente además ya lo saben, Xalapa es Territorio Poder del Norte”, concluyó.

El cartel de lucha libre

En la súper lucha se darán con todo, Sansón, Cuatrero y Forastero vs Carta Brava, Mocho Cota y Tito Santana. En el Torneo Radical, Supremo por la Copa Más pelearán: Mamba, Laredo Kid, Dave The Clown, Radioactivo, Heredero, Poseidón.

Además, Mr. Iguana, Atómico y Niño Hamburguesa vs Black Jack, Monster Texas y The King Metal.

Lucha especial: Estrellita, Jack Lee, Águila Azteca vs La Hiedra, Yorvak y Rey Infierno. Lucha de Poder: La Parka Negra, Anticristo, Aerotiger vs Charifas, Chaflam y Baby Daddy.

Revancha por el campeonato infantil: Traka Traka, Ronnie Rabit, Aero Rocket, El Secreto y Yorvik.