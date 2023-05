Ramos Herrera pone en alto a Veracruz al lograr campeonato mundial en duatlón

“Este nuevo título mundial me deja una gran satisfacción de seguir nuevamente dentro del ranking de lo mejor del mundo y lo conseguimos al ganarlo nuevamente y pues nos da la esperanza de seguir compitiendo en la Primera División donde estamos”, dijo el duatleta, Ramos Herrera Zavaleta.

El originario de Perote, continúa escribiendo con letras doradas su brillante trayectoria en el duatlón, pues recientemente logró el campeonato del mundo del Sprint Duathlon World Championships 2023, en Ibiza, España.

“Creo que es un resultado del trabajo en conjunto que tenemos ahorita, no sólo de un servidor, también de la gente que está detrás de todo esto”, remarcó el internacional veracruzano.

El deportista que también es entrenador de su propio club Raduatlón MX, en la categoría 35-39 años se quedó con la primera posición con la disciplina de los dos deportes.

¿Cómo logró el campeonato del Sprint Duathlon?

Con un ritmo de 3:10 min por kilómetro, realizó el primer bloque de carrera en 15:10 minutos, la primera transición en 44 segundos. Mientras que el bloque de ciclismo lo hizo con ritmo de 38,51 km/h, realizándose en 28:29 minutos, la segunda transición en 49 segundos, y de esta forma detener el crono de competencia en tiempo de 54 minutos y 58 segundos, logrando así su título mundial de su categoría.

Ahora comenta que va descansar de competencias internacionales, hasta el mes de septiembre que regresará nuevamente a Europa con dos objetivos: “Uno de ellos es la final del Grand Prix de Duatlón de Primera División en donde estoy y tenemos en mente hacer el mundial de larga distancia en Suiza”, expresó Herrera Zavaleta.

Sabe que para conseguir esto hay muchas personas atrás de él, como el Ayuntamiento de Perote, que tiene como presidente municipal a Delfino Ortega, “quien se ha sumado con los deportistas en general, y pues me ayudó con una parte; la otra fue mi equipo el cual yo entreno, Raduatlón MX, patrocinador principal de un servidor. Además del apoyo de la Regiduría Cuarta”, comentó.

Y agregó: “Posteriormente se sumó el Tejedor, Pirma, RTV y Kineos Clínica, donde me dan la alineación y balanceo cuando me hace falta y a los medios de comunicación que me ayudan para que vean los empresarios y crean en el trabajo que uno hace”, puntualizó.

Este nuevo título a él lo deja muy contento, pues los tiempos que hizo le dan la oportunidad de seguir dentro del ranking mundial, por lo que continúa vigente en competencias importantes como la que tiene en mente ahora que es el mundial de largas distancias, en Suiza y la final del Grand Prix en Francia, “ahora es elegir a donde vamos a competir, eso por la vía del Duatlón, mientras que por en maratón, tenemos la invitación de participar en la Ciudad de México, en donde estoy dentro del ranking de los maratonistas élites aquí en el país y seguimos todavía en la lucha deportiva”, dijo.

Mensaje a empresarios

Reconoce que sin el apoyo de sus patrocinadores sería muy complicado tener participación en las competencias mundiales por lo tanto, “le hago un llamado a la iniciativa privada para que se suman en apoyo del deporte, porque realmente es complicado cuando te planteas objetivo de talla internacional, el costear los gastos siempre es un tema que dificulta que los deportistas sigan en el camino, sería un llamado para ellos”.

Mientras que a los deportistas los invita a que sigan trabajando en su metas deportivas, “tarde o temprano lo van a conseguir, pero esto es de años, no es de que este año lo voy a conseguir, es un trabajo que te lleva bastante tiempo, de mucha paciencia y entrenamiento por eso no paren”.

Ramos para rato

El duatleta se encuentra feliz y más fuerte que nunca, pues lo demostró en la pasada competencia, por lo que dice no ve fecha de término, “más que nada por el ranking que seguimos conservando y tal vez en algún momento le digamos gracias a la categoría élite, pero seguiremos compitiendo en las categorías por edades, creo que todavía hay bastante por hacer; hay mucho Ramos por delante, aunque luego quiero tirar la toalla, el equipo donde competimos me levanta, creo que hay mucho por hacer y seguir compitiendo”.

Por último cerró con una frase que le envía a todos los que practican el atletismo: “Que sigan jugando a correr, siempre se los he dicho, sigan jugando a correr, todo lo que hagan háganlo por gusto, no por compromiso y las cosas vienen solas”, concluyó.