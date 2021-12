Ramos Herrera, feliz por ser tercer lugar en el Maratón de Veracruz

El duatleta internacional, Ramos Herrera Zavaleta, se coloca en la tercera posición en el gran Maratón de la ciudad de Veracruz al cronometrar 2 horas y 30 minutos; la primera posición fue para el fondista José Juan Santamaría Rivas, originario de Santa María Moyotzingo, Texmelucan, Puebla, mientras que el segundo lugar lo ganó el capitalino Óscar Caltenco Abriz.

Este logro importante para el de Perote, es uno más de los muchos que ha conseguido a lo largo de su brillante trayectoria como deportista de alto rendimiento y propio entrenador.

La preparación de Herrera Zavaleta para esta justa que reunió a corredores de todos lo rincones del país, así como de varias parte del mundo, fue ardua y demandante, porque como recordaremos semanas atrás en el maratón de Turquía, se colocó en el segundo lugar de la categoría 35-39 años.

Tras lo conseguido, en entrevista Ramos Herrera confesó que “está muy contento, porque creo que salieron las cosas mejor de lo que pensamos y nos vamos con buen sabor de boca”.

Reconoció que no estaba en sus planes la competencia y que realizó un trabajo de sólo dos días: “Te parecerá gracioso pero me preparé hace dos días para este maratón, honestamente no tenía planeado correrlo. Cuando terminé el evento de Turquía, estuve casi quince días de vacaciones, regresé la semana pasada y esta semana retomé el entrenamiento, entonces me animé apenas a correrlo”, dijo desde el puerto de Veracruz.

Mencionó que fue parte de su equipo Raduatlón a participar en la carrera y lo hizo con muy buenos tiempos “y la verdad muy bien, al final las cosas resultaron excelentes”.

El siguiente paso para el de Perote es el medio maratón que tiene como sede nuevamente Boca del Río, pero será en 2022, por lo que con esta competencia cierra su ciclo.

“Ahora mi objetivo es el medio maratón en Boca del Río que será el 23 de enero y con esta competencia cerré el año. La carrera del Pavo no lo tengo planeada, pero tal vez me anime, pero ahora el objetivo está en el medio. Parte del equipo correrá el medio maratón de la Ciudad de México, pero yo creo cierro el año con esto, ya son muchos kilómetros”.

Dijo estar agradecido con su equipo por estar siempre apoyándolo, así como a su amigo Benjamín Palestina que formó parte de su staff “y finalmente al equipo que siempre te da plus para estar aquí. Quiero también igualmente agradecer a la gente que me apoyó durante la carrera, incluso los mismos competidores y eso es lo que a final de cuentas lo que te motiva a terminarlo”, indicó.

Ramos comparte cual es la fórmula para alcanzar sus metas en el deporte. “La disciplina por hacer la cosas te lleva por buen camino, además hago esto porque me gusta y lo disfruto. A final de cuenta eso es lo que te da resultados, porque es por gusto y no por obligación, ahí está la clave”.

El duatleta internacional cuenta con 15 años en el deporte de competencias y 13 como seleccionado nacional. En su cuenta personal tiene 12 campeonatos del mundo e innumerables atléticas en la Entidad Veracruzana en las que se ha colocado en primer lugar. También ha participado en maratones de Xalapa en donde ha pisado pódium.

“Agradezco a todos mis amigos y mando un saludo al equipo de Raduatlón que siempre están dispuestos y dar lo mejor de sí. Sí ellos pueden, nosotros podemos. A todos los chicos que nos vean y se animen y que hagan lo que tengan que hacer, creo que no hay límites, no hay más que intentarlo, hay mucho que ganar y nada que perder”, concluyó.