Ramos Herrera gana el Medio Maratón de la Marina con sede en Yucatán

El duatleta internacional, originario de Perote, Ramos Herrera Zavaleta, continúa siendo uno de los mejores atletas de México y lo demostró al ganar el primer lugar absoluto del Medio Maratón de la Marina, en Mérida, Yucatán, en donde realizó una sobresaliente competencia, pues hizo un recorrido de aproximadamente 16 km con una molestia en un gemelo.

Sin embargo, jamás se dio por derrotado y cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 1 hora con 18 minutos, dejando por varios metros de distancia a sus más cercanos perseguidores.

Ramos Herrera llegó con el objetivo de realizar un buen papel y lo consiguió, y para lograrlo dio lo mejor de sí, pues gran parte del camino lo hizo con una molestia muscular que por momentos le hizo dudar.

En entrevista con Diario de Xalapa, contó que el entrenamiento que realizó “fue bastante bueno”, al grado que “sobre entrenó”, que le provocó una molestia por carga de trabajo en un gemelo, por lo que se realizó un chequeo, sin embargo, dijo que la última semana le causó malestar que lo hizo dudar.

Ya en la carrera, notó un buen nivel, pero se enfocó en su ritmo que logró separarse del grupo de 5 corredores en el km 2, y fue que en el km 4 le dio un tirón, donde sintió la molestia en la pierna, que tuvo que detenerse en una zona de hidratación.

Ahí se mantuvo algunos minutos hasta que vio los corredores que venían tras de él, mientras se preguntaba si continuaba o dejaba la competencia. Sabía que debía regresar y comenzó a trotar “rengueando”, pero la adrenalina y motivación lo impulsaron a seguir hasta que alcanzó a los 5 corredores.

Ya con el grupo, no se despegó corriendo a un ritmo tolerable, pensando correr hasta el km 15, que sería determinante, si correr o no correr; al llegar a esa distancia noto que su estado de salud era óptimo junto a tres corredores, y siguió, pues sabía que estaría en podio.

Además, comenzó a motivarse con las personas que lo impulsaban con gritos de apoyo; al km 17 la competencia continuó en arena y eso le ayudó a Ramos a cerrar a tope hasta que solo quedó con un corredor en la punta; en el km 19 apretó hasta llegar a la meta en solitario con un tiempo de 1 hora con 18 minutos.

“Corrí con una molestia permanente 16 km, ahora sí, iba nada más con una pierna y la otra reposándola lo más posible”, contó Herrera Zavaleta.

Señaló, que fue la mentalidad la que hizo que culminara la competencia, además la motivación de las personas, “la verdad surge muchas cosas que hace que continúes. Para este evento me preparé dos meses; pensaba correr 1 hora 9 minutos, no más de 1 hora 10, obviamente contando que había mucho calor con mucha humedad, consideraba esos tiempos, pero al final, el tiempo que llevamos era aguantar y ser paciente con ellos para poder tolerar la molestia y no quedarme”.

Ramos Herrera se prepara para el siguiente reto

Lo que sigue para Ramos Herrera será la rehabilitación en esta semana, y posteriormente trabajar para disputar el mundial de largas distancias que se realizará en Suiza, que será en septiembre, por lo que actualmente realiza los trámites.

También, entre sus planes se encuentra el Maratón de México, que será 15 días antes de volar a Suiza, y también está el maratón de Valencia, España, en diciembre, en el que ya se encuentra inscrito, por lo que tiene que cuidar todos los detalles con el objetivo de mantenerse al nivel.

No ha actualizado el lugar del ranking en el que se encuentra, pues el año pasado corrió en categoría y ganó el mundial, por lo que ahorita estaría refrendando el título de campeón del mundo en la categoría 35-39 que tenía anteriormente, ahora va en la categoría en la 40-44 años.