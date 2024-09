El campeón del mundo regresa a Xalapa: Edgar Andrade vive la pasión del futbol como entrenador

El xalapeño Edgar Andrade, exjugador de Cruz Azul, Jaguares, Pachuca, Morelia, Tiburones y campeón del mundo Sub 17 con México en 2005, se encuentra actualmente viviendo en la capital veracruzana luego de jugar en Primera División durante 15 años.

Ahora vive una nueva etapa en su carrera: es entrenador de equipos de futbol del Colegio Las Hayas y auxiliar técnico en Cañoneros de Xalapa, conjunto que participa en la Segunda División Profesional.

Los comienzos en el futbol de Edgar Andrade

La trayectoria del futbolista lo logró por el esfuerzo que realizó de pequeño, sin embargo, el apoyo de su familia fue fundamental para cumplir su sueño, por lo tanto, recomienda a padres de familia dar el respaldo correcto a sus hijos en cualquier deporte.

“El apoyo de los padres es muy importante y sobre todo en las edades pequeñas, pues dependen al final de ellos; no solo con verlos jugar y dejarlos ahí, deben darles el apoyo, pues el proceso que se realiza les ayudará para toda la vida, entonces, ojalá que los papás los sigan apoyando y sobre todo que lo vean como algo que los aleja de adicciones, de cosas malas y de amigos que no se deben tener en edades pequeñas; al final de cuenta que tomen conciencia en esa parte”, indicó.

Otro punto muy importante que destacó, es también que en los partidos no les exijan tanto, “pues al final de cuentas es un deporte para divertirse; muchas veces sienten más presión los niños cuando van los papás, entonces son cosas de las que me he dado cuenta, ojalá que los apoyen y que sigan creciendo y si llegan a jugar excelente, pero si no, todo el proceso se servirá para toda la vida, que es muy importante”, puntualizó.

Asimismo, dijo que todos los sueños se pueden cumplir, sin embargo, se tienen que esforzar para alcanzarlos, no solo en el futbol, sino en todas las actividades.

“Todos los sueños en cualquier carrera se pueden lograr. Cualquier cosa que se vaya hacer en la vida es complicada, en este caso los entrenamientos, la alimentación, tienen que estar bien físicamente, entonces te tienes que dedicar al 100%, si te dedicas a un 50, desafortunadamente no te alcanza”, indicó.

Y continuó: “Entonces son cosas que poco a poco eso trato de decirle a los chavos, más allá de los trabajos de cancha que son obligatorios, también el trabajo extra cancha es muy importante; yo con los chicos que tengo trato de lo físico, lo mental, la escuela, que son cosas muy importantes que al final todo va sumando; si eres afortunado y te toca jugar, bien, pero si no eres afortunado de poder de jugar, ya tienes toda esa enseñanza que te servirá para la vida; al final de cuentas es algo muy importante”.

¿Cuál es la trayectoria de Edgar Andrade en el futbol?

Edgar Andrade fue campeón mundial Sub 17 en 2005; inició en el futbol con Delfines de Xalapa; a los 13 años aproximadamente en la secundaria Técnica 3 participó en la Copa Coca-Cola quedando campeón.

En esa competencia los visores del Cruz Azul lo invitaron a participar en fuerzas básicas y con apoyo de su mamá, familiares y entrenadores se animó a viajar a la Ciudad de México.

“Fue de la Técnica 3 que quedamos campeones en la Copa Coca-Cola, a varios chavos, no solamente fui yo. Creo que es un sueño que obviamente todos tienen; fui afortunado, se me dio y estoy muy contento por la etapa como jugador, la viví muy bien, me tocó ser seleccionado, estar en diferentes equipos, viajar por muchos lados, porque es algo que te da el futbol”.

Dijo que jugó en Primera División aproximadamente 15 años y participó en Cruz Azul por largo tiempo, luego en Jaguares de Chiapas, Pachuca, Morelia y culminó en los Tiburones Rojos del Veracruz.

“También fui campeón mundial con la Sub 17, en 2005, me tocó también esa parte, te digo si tuve muchas experiencias muy padres y bueno, sobre todo son cosas que se aprenden y tratamos de transmitirlas ahora a los chavos”, comentó.

Reconoció el apoyo que tuvo de su familia y sobre todo de su mamá, además de profesores, quienes le enseñaron muchísimas cosas que dijo, fue sumando para poco a poco hacer su carrera como futbolista profesional.

“Le agradezco a mi familia, al esfuerzo de mucha gente que estuvo involucrada en su momento; obviamente o ahora sí, que a mi persona por el esfuerzo que puse, no es fácil y más de pequeño, pues estarse moviendo en México, entonces, muchas cosas que al final soy afortunado en esa parte; hice una carrera, yo creo que buena, yo creo que pudo haber sido mejor, o a lo mejor no, pero estoy contento en esa parte, y ahora desde la otra parte de entrenador, poder hacerlo bien”.

Hace aproximadamente cinco años dijo adiós al futbol profesional; luego se mantuvo viviendo en Puebla, para finalmente regresar a la ciudad de Xalapa hace dos años; desde entonces brinda sus conocimientos a las nuevas generaciones de futbolistas en el colegio Las Hayas.