Educación deportiva base para mejorar la salud

XALAPA, Ver.- La doctora Patricia del Prado Aussin destaca que en la actualidad con la llegada de la cultura fit, todos se quieren poner a hacer ejercicio a como dé lugar, el problema es que no se asesoran bien y eso trae consigo las lesiones.

Instalada en el módulo de fisioterapia con sede en el Velódromo Internacional de Xalapa, Del Prado Aussin, se alista para una larga jornada de actividades que trae consigo la llegada de otra eliminatoria estatal “inicia la fase estatal para los ahora Juego Nacionales Conade, a los chicos comienzan a darles cargas diferentes y empiezan a resentir el trabajo ahí es donde ya empieza la fisioterapia”.

Con más de 15 años en la medicina deportiva, pasan administraciones y la doctora “Paty” sigue siendo parte fundamental en la recuperación de los atletas veracruzanos ya sea en las eliminatorias estatales o cuando le toca viajar con la “Ola Roja” a las Olimpiada Nacionales o ahora llamados Juegos Nacionales Conade.

Siempre les decimos a los atletas que al mínimo dolor acudan con nosotros para evitar que una lesión que se puede sacar en cuatro días tarde hasta un mes en su recuperación si dejan pasar el tiempo sin atención médica o fisioterapia

Pero no sólo es platicar de los atletas que dedican al ejercicio cotidiano, al de competencia que les exige mucha disciplina, también se debe tocar el tema de las personas que cada año tienen el propósito de bajar de peso mediante el ejercicio “ahora está tan de moda el ejercicio, todo eso conlleva un tiempo de calentamiento y estiramiento, pero luego no se tiene el tiempo para desarrollar un buen calentamiento y estiramiento, por ejemplo, las amas de casa que llevan al niño a la escuela, por eso hacen todo rápido y es ahí cuando vienen las lesiones”, destaco la fisioterapeuta.

Foto: Cortesía | Patricia del Prado Aussin

Patricia del Prado fue contundente al mencionar que en la actualidad no se tiene una educación deportiva, que incluye saber que antes de realizar cualquier actividad física debes ir a realizarte un chequeo médico, “no debe ser costoso, en cualquier centro de salud se puede realizar”, ya con los resultados se puede elegir la disciplinas que más le guste a la persona.



Todo esto es una educación deportiva y en eso va incluida la terapia, los masajes, como curar lesiones, hidratación en la etapa en la que uno toma la decisión de practicar algún deporte o ejercicio, no sólo es ya me voy a poner a correr tres kilómetros y listo, no

Para finalizar, la doctora pide a las personas no dejarse llevar por la televisión y el cine, hay que elegir a un buen entrenador que sepa llevarlas en la búsqueda por mejorar su condición de vida “no nada más es hacer por hacer el ejercicio o porque vi a una estrella de cine y quiero estar igual, así no son las cosas, es un cuidado integral que va acompañado sicología, fisioterapia, nutrición que son temas muy importantes en el ejercicio”.