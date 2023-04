Egresado UV creó club deportivo para personas con discapacidad visual

Kaleeb Alexander Ramírez Monrroy, egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), conformó el Club Deportivo Halcones Ciegos y con Baja Visión de Xalapa, en el que participan estudiantes universitarios y ciudadanos, quienes entrenan en el Gimnasio Universitario “Miguel Ángel Ríos Torres”.

Kaleeb Ramírez comentó que la Dirección General de Actividades Deportivas de esta casa de estudios (DADUV) le ha prestado al club un espacio deportivo para entrenar, esta acción demuestra el compromiso social de la UV en materia de inclusión, toda vez que el club no forma parte de la institución.

“La Universidad Veracruzana tiene un gran compromiso social y trata de hacerlo mejor; cada vez aborda más temas de inclusión y se esfuerza para convertirse en un espacio seguro para todos y lo demuestra al acogernos en este momento que el Ayuntamiento de Xalapa no cuenta con un espacio deportivo para el club, por lo que me siento muy contento y agradecido con la institución.”

Ciencia Ciencia y luz | Neurodesarrollo y cuidado

Al preguntarle sobre su experiencia educativa en la máxima casa de estudios del estado dijo que, como cualquier otra, tiene sus altibajos, con actividades que pusieron a prueba sus habilidades y paciencia; por ejemplo, en temas de accesibilidad de información, específicamente de libros académicos y especializados, así como las estrategias y conocimientos de los profesores, y las barreras actitudinales que tienen docentes y estudiantes.

“Es cierto que la Universidad ha trabajado y avanzado en el tema, pero aún falta hacer mayor difusión sobre la discapacidad y la inclusión entre la comunidad estudiantil. No hay talleres o conferencias dirigidos a estudiantes, los hay para profesores; me he topado con barreras actitudinales de los alumnos hacia los discapacitados. Se debe impulsar el modelo social de la discapacidad en toda la comunidad universitaria.”

¿Qué edad tienen Kaleeb?

Lee más: ¿Qué se necesita para mejorar clases de robótica en Veracruz?

Kaleeb Alexander Ramírez tiene 25 años y desde los 12 practica deporte; ha tenido la oportunidad de participar en ocho competencias nacionales en paratletismo, 100 metros planos, lanzamiento de jabalina y salto de longitud. Tres años consecutivos obtuvo el oro nacional en jabalina, su prueba fuerte.

“Al venirme a Xalapa para estudiar Derecho se me complicó continuar con el entrenamiento y se quedó en pausa por un tiempo. Después me enteré de la existencia de la Asociación Veracruzana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales (Asdever), esto me animó a conformar el Club Halcones Ciegos y con Baja Visión de Xalapa.”

Ciencia Ciencia y luz | Espirulina, más que un súper-alimento

El objetivo del club es que personas con discapacidad visual, sin importar la edad, tengan la oportunidad de practicar alguna actividad deportiva y experimentar las vivencias que eso conlleva. El deporte les ayuda a crecer a nivel personal, además de los beneficios en la salud, desarrollan habilidades de la vida diaria como la orientación y la espacialidad.

Compartió que creó el club para que sus compañeros ciegos o con baja visión tengan la oportunidad de practicar algún deporte, al mismo tiempo que la sociedad conoce actividades deportivas adaptadas, visibilizarlas y en un futuro convocar a eventos.

La agrupación está integrada por 27 personas, el más pequeño tiene 13 años y estudia la secundaria, y el más grande tiene 48; cuatro estudiantes de la UV forman parte del club donde practican goalball, paratletismo y futbol para ciegos.

Nueve de sus integrantes participan en goalball, único deporte creado para personas ciegas o con baja visión; 15 pertenecen al equipo de futbol para ciegos, y tres personas están afiliadas como apoyos visuales, guías o entrenadores.

“El club está registrado ante la Asdever, que es la autoridad máxima del deporte para ciegos y débiles visuales en la entidad y cuenta con validez ante la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, A.C.”

Finalmente, invitó a la comunidad universitaria –especialmente a las y los estudiantes– a involucrarse y que volteen a ver a las personas discapacitadas porque son parte de la sociedad. “Es válido pedirles que se unan al club como personal auxiliar, ya que nos hacen falta muchos guías visuales para desarrollar las actividades”.