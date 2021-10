El Águila-Leones, listos para arrancar en la Liga Invernal

El Águila de Veracruz-Leones de Yucatán se declararon listos para participar en la Liga Invernal Mexicana que arrancará este martes en casa de Diablos Rojos de México, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa realizada la mañana hoy en conocido restaurante del centro de la capital veracruzana.

Ante medios de comunicación, Carlos Suárez, director operativo de la organización; Santiago Osio, director comercial; Alberto Plascencia, gerente deportivo y Reinaldo Batista, mánager de El Águila, dieron pormenores de la participación y de la sede que será el Parque Deportivo Colón.

Carlos Suárez, director operativo mencionó que es emocionante y motivante regresar a Xalapa con un proyecto nuevo en el que se brinda la oportunidad a peloteros jóvenes veracruzanos de formar parte de una institución como El Águila de Veracruz.

Así mismo indica que esto se logra gracias a los esfuerzos que realizó el Gobierno del Estado en conjunto con el Municipal para lograr traer este tipo de beisbol a la capital.

Indica que la directiva está muy contenta de que el Parque Deportivo Colón, un inmueble histórico, sea la casa del equipo en esta Liga Invernal Mexicana que es derivaba de la Liga Mexicana de Beisbol Profesional.

Por su parte, Alberto Plascencia, gerente deportivo, menciona que se determina traer a Xalapa a jugar a El Águila, porque en el Colón se puede jugar de noche y así se le da más tiempo a los jugadores de recuperarse.

Además dijo que realizaron recorridos en varios escenarios, entre ellos Córdoba, pero se llegó a la conclusión que Xalapa sería la sede correcta para el equipo, por lo que al tomar ese decisión se convertirá en su segunda casa oficial.

Indicó que el torneo durará mes y medio incluido playoffs y se conforma con la Zona Sur: Puebla, México, Oaxaca y Veracruz, así como la Zona Norte: Saltillo, Monclova, Monterrey y Laguna.

LOS JUEGOS

Comentaron que los encuentros entre semana serán de martes a viernes a las 19 horas, mientras sábado y domingo a las 18 horas.

“Los juegos serán nocturnos como es la tradición en Xalapa. El alumbrado está listo para albergar estos partidos”, mencionó el gerente deportivo.

Y agregó: “Las series que se jugarán en Xalapa son cuatro. Se jugará del 22 al 24 de octubre que será nuestra primera serie. Luego se jugará entre semana del 2 al 4 de noviembre. El fin de semana el equipo jugará en Córdoba del 5 al 7 de noviembre, porque el Parque Deportivo Colón estará utilizado para otra actividad. Luego jugaremos del 12 al 14 de noviembre y del 19 al 21 de noviembre, será la última serie. Jugaremos una serie contra Guerreros de Oaxaca, una contra Pericos y dos contra Diablos Rojos del México”.

AGRADECE MÁNAGER

Reinaldo Batista, mánager de El Águila se dijo agradecido por la confianza que le brinda la directiva, una confianza que no tuvo en su país. “Agradezco la posibilidad de dirigir la escuadra en este proyecto en la Liga Invernal, así como el proyecto que tiene El Águila de Veracruz de buscar el desarrollo del talento veracruzano. Creo que es una oportunidad, que reconozco no se me dio en mi país, se dieron unas condiciones de dirigir en Cuba, pero nunca lo aceptaron y sin embargo me depositan esa confianza y me dan la posibilidad. Creo que vamos estar a la altura de esa confianza y ese respeto que han tenido conmigo y hacia mi persona de poder brindarle el conocimiento y ayudar a las necesidades que tiene el desarrollo de esos jugadores del beisbol de Veracruz, pero sobre todo del beisbol mexicano”.

COSTOS:

“El costo general es de 70 pesos, porque queremos que la gente venga a ver buen beisbol a un costo bajo. El beisbol a evolucionado, van dos o tres años que no hay beis aquí en Xalapa y se darán cuenta que el beis profesional va cambiando. Les brindaremos un buen espectáculo”, dijo el directivo.

XALAPA Y CÓRDOBA EN LA MIRA

Alberto Plascencia indica que este torneo será como un simulacro de encuentro de Liga Mexicana que les ayudará para ver como podrían mejorar las dos sedes en caso que la Liga Mexicana diera luz verde para realizarse encuentros oficiales en ese lugares, luego que los parámetros que pide se logren cumplir.