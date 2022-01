El Colón tendrá dos emocionantes juegos de Liga Xalapeña de Beisbol

La jornada 14 de la Liga Xalapeña de Beisbol se realizará este domingo con duelos interesantes en los diamantes de la región, incluido el Parque Deportivo Colón, donde se jugarán el Sultanes de la Laguna-Mets y Dodgers de Rancho Nuevo-Deportivo Víctor Flores con horarios de 9:30 y 12:30 horas respectivamente.

En la actividad en el Grupo I se desarrollarán tres juegos con horario de 12 horas; uno se realizará en Rinconada donde saldrán a escena Los Pescados y Transporte Torres, encuentro de pronóstico reservado.

El siguiente comprimo es Rockies de Joya Chica-Mahuixtlán y el que cerrará el sector es Venados de la Estanzuela-El Águila de Coatepec; este encuentro será en San Marcos.

En el Grupo II, las acciones serán de la siguiente forma: San Antonio, 9:30 horas, Saraperos de Xalapa vs Wachuma; Pacho Viejo, 12 horas, Cerveceros del Atrévete vs Cafeteros de Pacho Viejo; La Tinaja, 12:30 horas, Tigres de Tigrillos vs Familia Gutiérrez; Miradores del Mar, 12 horas, Cardenales de Rancho Nuevo vs Camioneros de Miradores y Deportivo Colón, 9:30 horas, Sultanes de la Laguna vs Mets.

La actividad continuará dentro del Grupo III con el encuentro, Dogders de Rancho Nuevo vs Deportivo Víctor Flores y se realizará en el Parque Deportivo Colón a las 12:30 horas. Por su parte, en la Laguna, a las 9:30 horas, chocará Toros de Familia San Gabriel vs Águilas de San Antonio, mientras que en Tigrillos a las 10 horas, se enfrentarán Club Al-Par y Familia Jácome.

Otro duelo que llama la atención del G-III, se realizará en Paso Grande a las 9:30 horas, donde jugarán entre sí, Restaurante “Mr. Pulpo” y Familia Lima y cerrará el pelotón, Vulcanizadora Jiménez y Paso Grande a las 12:30 horas en el mismo Paso Grande.

En la jornada pasada hubo equipos que perdieron sus respectivos compromisos, por lo que este domingo intentarán regresar a la senda del triunfo en esta jornada 14.