Invitan a practicar deporte con equipo MC Sport en varios escenarios

El experimentado entrenador internacional en atletismo, Mario Celis Díaz, visitó Diario de Xalapa junto a su equipo de entrenamiento MC Sport para invitar a personas a que se activen físicamente practicando alguna actividad deportiva.

Junto a Rodrigo Guevara García, Alejandro Gómez Bello, Rafael Alberto Zavaleta Rivera, José Antonio Camacho Corrales, Elvira Camacho Corrales, Zeni Ávila Aguilar y María del Rosario Ávila Aguilar, el profesor en Educación Física y expresidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo platicó de los beneficios de realizar deporte y de su Equipo MC Sport.

“El objetivo principal de nuestro equipo es tener mejor salud, una mejor calidad de vida y sobre todo buscar competir, no a un nivel muy alto, pero si con cierta característica del grupo que son poder participar en eventos, entonces lo hacemos con ese objetivo”, platicó el formador de numerosos deportista que han representado a Veracruz.

Además mencionó otro objetivo que es reunir más personas para brindarles conocimientos en atletismo gratuitamente: “Aquí no cobramos, porque es dar algo de lo que puede uno dar y que todos lo podemos hacer”, dijo y agregó: “Si diéramos en este país cada quien algo de lo que tenemos, seríamos diferentes”, puntualizó.

En entrevista desde Diario de Xalapa, platicó que el practicar deporte no le da oportunidad al virus de entrar al cuerpo, “porque al practicarlo, creamos pulmones fuertes con una oxigenación de casi al 100%, porque hay algunos de ellos (sus alumnos) que tienen 99%, cuando sólo a nivel del mar se puede dar al 100%. Esto quiere decir que en oxigenación están muy bien, por eso la recomendación es que hagan ejercicio y lo pueden hacer con nosotros”.

Celis Días platicó que el grupo cuenta con varios años de creación y que han logrado surgir atletas que han representado a México como lo hizo Teodoro Barradas, deportista que se presentó en el campeonato mundial de campo traviesa en 1998 en Torino, Italia.

Otra deportista que igualmente fue parte de su equipo, Judith Ramírez, quien asistió al campeonato mundial de Manaos, Brasil, así como a la San Silvestre. También fue carta fuerte de Veracruz, Martha Salazar, xalapeña que implantó récord mexicano juvenil.

El equipo en la actualidad continúa formando deportistas de todas las edades y es gracias a las enseñanzas del profesor, quien no cobra ninguna cantidad, por lo que invita a que se unan y crean en el trabajo que realizan.

Elvira Camacho Corrales , María del Rosario Ávila Aguilar y Zeni Ávila Aguilar, destacadas deportistas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“La idea es que se junten muchas personas, que vean el trabajo, sobre todo que crean en el trabajo que estamos haciendo. Hay mucha gente convencida, pero hay mucha que por el hecho de que no se cobra es un trabajo a lo mejor deficiente, pero no, porque yo si tengo el programa nivel uno internacional como entrenador y eso me avala, además los años de experiencia que tengo”, expresó.

Proyecto en puerta

El entrenador platicó que le ha presentado un proyecto al próximo alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued en el que trata de mejorar el atletismo, “y me dijo que nos va apoyar y esperamos que entre en funciones para poder platicar sobre esto. Además a parte estoy en el grupo empresarial de Xalapa, entonces también ahí queremos hacer trabajo. Esto ya lo tenemos previsto con Mauricio Cuevas Gayosso, ejecutivo de turismo cultura y deporte de Veracruz”.

Indicó que el plan es parecido al que tuvo cuando permaneció al frente de la AVA. “Antes se invitaba a Venados de México, UNAM y Politécnico y se realizaba un evento atlético. Con los poblanos y tlaxcaltecas, hacíamos eventos antes de Olimpiada Juvenil para foguear y ese es el proyecto que le presenté a don Ricardo”.

Para concluir invitó a los que quieran entrenar con ellos: “En primer lugar que tengan ganas y dejar la cama temprano. Además tener mucha constancia, ahorita estamos trabajando en la USBI, La Loma y Estadio Xalapaño, buscamos muchas alternativas, porque es mentira que sirva puro estadio o USBI, no todo el tiempo es pista ni campo por eso trabajo de esta forma. El equipo trabaja de 7:30 a 9 de la mañana y en la tarde de las 18 a 20 horas en el Estadio Xalapeño”.