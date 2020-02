El pequeño príncipe del gol que de grande quiere ser médico

Xalapa, Ver.- Dastan tiene nombre de guerrero, de gladiador, de un luchador incansable y de un príncipe, si, del príncipe del gol.

Y es que el pequeño de siete años de edad pelea como nadie dentro del campo de batalla. Lucha en cada palmo de terreno en busca de la pelota, a la que ha hecho su amiga y su compañera, al grado de que estando fuera de una cancha la lleva siempre consigo, a todos lados lo acompaña.

Como millones de chicos de hoy día, Dastan Matías Espinoza Tejeda admira a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, de hecho, esa admiración lo ha llevado a portar en su espalda el número 7 como el que usa CR7. “Me gusta cómo juega, por eso le voy al Juventus, pero también a las Chivas y al América porque son los equipos de mi papá Rafael Espinoza y mi abuelo Adrián Tejeda”, dijo.

Dastan es un todo terreno. Se le puede ver correr por todo el campo. Tiene una condición física insuperable, llegando al grado de marcar una clara diferencia con los chicos de su edad, de hecho, en su equipo es el encargado de cobrar tiros de esquina, saques de meta y tiros libres, pues tiene dinamita en sus botines.

Alumno de la primaria Graciano Valenzuela de esta ciudad donde cursa el primer año, Dastan recientemente conquistó el título de goleo en la Cancha del Valle, donde su equipo Tiburones Rojos Xalapa obtuvo la corona de la categoría 2013 al vencer 4-2 a Gallos Blancos.

En ocasiones dentro de sus ratos libres el pequeño se traslada al patio de su casa y arma barreras con cubetas y maderas mientras prueba sus letales disparos, no se conforma con lo que entrena con su equipo y práctica constantemente, de allí que haya metido muchos goles de tiros directos. “Algunas veces también agarro mis videojuegos y me gusta también comer pizza”, dijo con una sonrisa que delataba el gusto por esa comida.

El pequeño tiene metido en su cabecita que quiere ser grande, lograr sus objetivos, realizar sus proyectos y consumar sus sueños de futbol, pero también piensa en un futuro que no está en los campos, y aunque para muchos es temprano para que pueda pensar más allá, él no lo olvida. “Quiero ser médico porque me gustaría curar a la gente y operar también a los deportistas”.

Además de talento como futbolista tiene la mentalidad y el carácter para conseguir lo que pretende y busca, de allí que tenga un marcado liderazgo en los equipos que ha militado.

El egoísmo no existe en él, pues celebra igual o más los goles que anotan sus compañeros, por eso es querido por en los equipos que ha jugado como Imperio Xalapa y Tiburones Rojos Xalapa.

Al jugador no le gusta perder y en ocasiones ha derramado lágrimas por las derrotas, mostrando una notoria sensibilidad. “No me gusta perder, siempre quiero ganar a los equipos, pero si no se puede está bien”, agregó.

El pequeño Dastan Matías nació con el talento del gol, de hablarse de tú con él en la cancha y lo ha hecho su oficio, su idioma y su trabajo, pero fuera de ella es noble, sencillo y humilde, aunque también es alegre, platicador, cariñoso, responsable y arriesgado, tiene temple y carácter, armas necesarias para conseguir lo que pretenda en la vida, sin embargo, su mayor virtud es cobijarse en sus sueños de niño, sin duda el único lugar donde todos desde que tenemos uso de razón edificamos nuestros destinos.