Emocionantes duelos en la Metropolitana de Beisbol; los detalles

Importante el triunfo logró el equipo de jaguares de la Universidad de Xalapa en el primer campeonato metropolitano de béisbol al derrotar con pizarra de 8-5 a la novena representativa del municipio de Tlalnelhuayocan. En el segundo encuentro de la jornada de sábado, el equipo de Limoneros de Emiliano Zapata se adjudicó un merecido triunfo sobre Leones de El Tronconal con pizarra de 13-10.

Mientras que en el tercer duelo la victoria fue para el legendario equipo de Águila de Chahuapan con marcador de 10-0 sobre otro popular equipo, Chileros-Chilpotles.

Los tres compromisos no quedaron a deber, porque los peloteros que salieron al terreno de juego cumplieron seriamente sus compromisos. La siguiente jornada del torneo Metropolitano será hasta el viernes 5 de agosto con los encuentros, Tomateros de Xalapa vs Chileros-Chilpotles que será en Colón; Queseros de Rancho Viejo vs Leones de El Tronconal (El Catillo); Jaguares de la UX vs Limoneros de Emiliano Zapata (El Chico”.

Será hasta el 12 de agostos cuando se lleve a cabo una jornada más con los duelos, Chileros-Chilpotles vs Jaguares de la UX (Parque Colón); Tomateros de Xalapa vs Limoneros de Emiliano Zapata (El Chico); Leones de El Tronconal vs Águilas de Chahuapan (Jalcomulco).

Mientras que el 13 de agosto se realizarán los duelos Jaguares de la UX vs Queseros de Rancho Viejo (Deportivo Colón); Leones de El Tronconal vs Limoneros de Emiliano Zapata (El Chico).