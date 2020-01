 En Atlexa se apuestan por el deporte competitivo

XALAPA, Ver.- El entrenador de atletismo y también ciclista Adrián Viveros Palmeros, apostó por crear su propio grupo hace seis meses, al principio no era su idea ni contemplaba la opción de entrenar atletas pero la confianza que le tuvieron varios jóvenes capitalinos lo convenció de que ésta podría ser una opción viable.

De alguna manera esto salió de la nada, se están dando situaciones y resultados con los que cuales las personas se sienten a gusto con el trabajo que les comparto, no era la intención, pero conforme va uno caminando y desarrollando en este medio se dio la oportunidad de armar un equipo

platicó el entrenador

Entre sus metas Viveros Palmeros tiene la de rescatar este deporte y ver si pueden lograr los resultados que se tuvieron a inicio de la década pasada, cuando el estado figuraba entre los mejores de esta disciplina a nivel nacional.

Como todo proyecto deportivo que inicia, se cuenta con una meta y un camino el cual seguir, para Viveros Palmeros es interesante apostar al atletismo deportivo, la competencia y no tanto enfocarse en el atletismo recreativo.

Algo que destaca Adrián Viveros, es la humildad en el deporte, eso lo toma como la base porque un atleta no debe conformarse con llegar a la cima, debe mantenerse ahí y eso lo va a lograr cuando acepte que no siempre se puede ser mejor que se debe trabajar diario por mantenerse entre los mejores de la disciplina que elija.

Desafortunadamente el deporte como tal nos da ciertos factores que nos hacen perder el piso, posiblemente podríamos decir que nos sentimos saludables, bien físicamente, nos sentimos sociales, ahí es donde se pierde el piso





Video: Alfredo Guillaumin

Aclara que parte del trabajo de los entrenadores es orientar a los atletas para que no pierdan el piso “el deporte ve cuestiones de ética, profesionalismo, salud y principalmente los valores, en donde se incluye la humildad que debe tener el atleta; ganar alguna competencia, cualquiera que sea, no te hace superior a todos porque posiblemente en ese día te fue mejor que a los demás, entonces eso de alguna fomar es el trabajo que tiene el entrenador, aterrizarlos para que pongan los pies en la tierra y no empiecen a volar porque ahí es donde se pierden”.

Los entrenamientos de Atlexa son de lunes a viernes de las 16:00 a las 19:00 horas y los sábados de las 10:00 a las 13:00 horas en las instalaciones del estadio Heriberto Jara Corona de Xalapa.