En Debate | ¿Ir o no a los estadios de futbol?

“Ha quedado demostrado con estos números que el producto de la Liga MX poco a poco va en decadencia y que ya no ha seducido para verlo completamente en vivo desde las gradas, y tampoco convencido del todo a la afición de los 18 equipos de nuestra liga para abarrotar los distintos recintos en esa búsqueda de apoyar a su equipo favorito".

"Ahora la práctica más usual es quedarse con las ganas de asistir, ya sea por horarios, mala experiencia, pobre espectáculo, hasta por violencia e inseguridad. La última jornada disputada el pasado fin de semana fue nuestra de ello con apenas el 44% de ocupación.”

MIKEL ARREOLA, presidente de la Liga MX

"Si no hay aficionados, no hay nada. El público fue muy afable con los resultados deportivos y estuvo muy cercano. El torneo pasado tuvimos récords de audiencia en la televisión y también récords de asistencia en los partidos, con 25 mil personas en cada partido. El reto es que superemos estos números".

JOSÉ MANUEL DE LA TORRE, DT del Puebla

"Nos preparamos para jugar a las horas que nos ponen, tratamos de hacer lo nuestro, eso también es consecuencia de que a la gente le cuesta venir con el clima, con esta circunstancia se complica, qué mas quisiéramos que estuviera más gente en el Estadio".

JAVIER TEJADO, analista

“Ahora que los estadios están semivacíos y que la audiencia televisiva está a la baja, la FMF debe definir qué hacer. Puede cortar con SUM, que ha organizado los juegos por años, aduciendo que es su culpa la baja en la audiencia, aunque seguramente habría demandas, pues el contrato vence hasta 2028. Eso a menos de que SUM también quiera romper ya con la FMF por lo oneroso que le resulta organizar eventos con bajas audiencias".

"La otra opción que parece analizarse es terminar con los juegos moleros y mejorar la calidad de los rivales, lo que permitiría elevar el nivel deportivo e intentar volver a captar el interés de la afición. Sencillamente, la FMF está en riesgo de fracasar en sus planes económicos.”

LIGA MX, comunicado

“No se vive una crisis en cuanto a la asistencia de los aficionados a los encuentros, ya que el Apertura 2024 es el cuarto torneo con mayor registro de presencia de público en los inmuebles, después de la pandemia de Covid-19".

"Tras la contingencia sanitaria, el Clausura 2024 ha sido el certamen con el mejor registro de asistencia al término de la Jornada 11: dos millones 223 mil 756 aficionados. El que se juega actualmente suma un millón 956 mil 649 personas, 12% menos.

ANTONIO ROSIQUE, periodista y narrador deportivo

“Cada caso hay que analizarlo a profundidad para no generalizar. Lo que sí podemos aceptar es que hay una baja sensible en entradas, ingresos y boletaje en el futbol mexicano. Se ha agudizado, el primer factor podría ser que no le ha ido bien a la Selección Mexicana en los últimos 2 años, que hay un desaliento del público en general y esto se acentúa en ciertas plazas. Eso es innegable”.

MIGUEL BARBIERI, entrenador del FC Juárez

“No sé si el precio es alto para la gente, si esta muy caro o porque la gente está dejando de ir, lo que sí estoy seguro es que el futbol solo tiene sentido con la gente, en cuanto más puedan ir al estadio, mejor está la atmósfera para ambos equipos, no sé las razones, pero hay que tomar alguna solución para que la gente vuelva a llenar los estadios".