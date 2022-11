Leones Anáhuac necesitan victorias en voleibol; van contra Chihuahua

A Leones Anáhuac Veracruz campus Xalapa le urge sumar para general un envión que los catapulte a las victoria en los siguientes compromisos en el Campeonato Universitario, ya que en su inicio de temporada no han logrado victorias.

El equipo xalapeño aunque no ha caminado como se esperaba el ánimo está intacto y la confianza firme, por lo tanto buscará el triunfo en el norte del país cuando enfrenten en la tercera jornada de actividades al Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua.

Los xalapeños que son dirigidos por Homero Vázquez Herrera ya quieren escalar lugares, porque actualmente están en la séptima posición, ya que de lo contrario se irán rezagando en la tabla, aunque el torneo es nuevo es muy importante que se sumen a la brevedad.

La jornada anterior de la presente temporada dejó a Leones con derrotas ante CETYS Tijuana (3-1), Tigres de la Autónoma de Nuevo León (3-0) y Aztecas de la UDLAP (3-2), pero no todo fue decepción, ya que los Leones pudieron arrebatarle la victoria a Tec De Monterrey, campus Ciudad de México (1-3).

Los siguientes compromisos quedaron de la siguiente manera: el viernes 11 se enfrentan a la Universidad Anáhuac Puebla y Borregos Salvajes campus Monterrey; el sábado 12 van contra Borregos Salvajes campus Estado de México; y el domingo 13 de noviembre cierran su participación en la ciudad de Chihuahua cuando se enfrenten a los Borregos Salvajes campus Puebla.

Jair Barrera Martínez, importante pieza del equipo, confía en que este fin de semana los resultados sean positivos en enfrentarse con Monterrey y Estado de México, ya que de conseguir los triunfos nuevamente estaría colocado como uno de los mejores de la competencia.

“Nos toca una salida complicada, cuatro equipos fuertes, como son todos los que están en primera división; el plan es ir con todo, hacer nuestro juego sin preocuparnos por quién tenemos enfrente, obviamente tenemos que respetar al rival. El objetivo claro es ir por los puntos para escalar en la tabla”, explicó el originario de Coatzacoalcos.

Pero no se deben confiar ya que les toca enfrentar a Borregos Puebla, equipo que también está empatado en juegos ganados y perdidos, pero con diferencia de sets a favor y en contra de 9-12, por ello es importante no bajar la guardia para no dejar escapar la ventaja que se tiene.

“La idea es recuperar el camino, escalar y por qué no, pensar en regresar a los primeros lugares de la tabla, para irnos fijando en la ruta del soñado Final Four; considero que somos un equipo competitivo y eso nos ayudará a la hora de los partidos”, finalizó.