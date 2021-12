Star Runners, semillero de futuros atletas xalapeños

En compañía de Isabella Viveros Hernández, quien triunfó en el Campeonato Nacional Escolar de Campo Traviesa 2021, desarrollado en Tlaxcala, el equipo de atletismo Star Runners visitó Diario de Xalapa para mostrar el trofeo de primer lugar y las medallas que consiguieron por equipos, además, solicitaron que autoridades deportivas realicen eventos atléticos en el Estado.

Fueron 60 deportistas entre niñas y niños los que llegaron alegremente a la cita y lo realizaron en compañía de la campeona nacional, Isabella, los dos equipos de varonil y femenil que lograron el segundo lugar en la competencia y con sus padres.

La alegría de los pequeños deportistas contagió a los que pasaban en ese momento, incluso se dieron tiempo para acercarse a luchadores enmascarados que se encontraban realizando promoción de una función de lucha libre.

Fue la explanada de Diario de Xalapa el lugar correcto para tomarse la fotografía del recuerdo en la que orgullosos mostraron el vistoso trofeo de su mejor niña, así como los metales por equipo que lograron en el campeonato nacional que sirvió de selectivo para formar la selección nacional que representará a México en el ISF World Schools Cross Country Championship 2022, que se celebrará en Štrbské Pleso, Slovakia del 22 al 27 de abril.

Freddy Viveros, director administrativo y fundador del equipo, platicó que una de las funciones de Star Runners es ayudar a resurgir el atletismo en Xalapa, “porque ha caído en un bache impresionante. Los mejores atletas habían sido xalapeños y ahora vas a un estado y nos dan para llevar”, dijo.

Y agrega: “Star Runners se suma en el sentido de lo que queremos es que no apoyen en los eventos, porque casi todos son afuera. En el estado de Veracruz no ha habido eventos de ningún tipo y no sabemos que esté pasando ahí con las autoridades, entonces los chicos necesitan foguearse, necesitan competir y medirse para saber como están y es una de las cosas que por eso nos acercamos a la federación”.

Puntualiza que igualmente piden que les abran los medios para entrenar correctamente como “en este caso el Estadio Xalapeño lo abren muy tarde, no podemos estar todos los día ahí, por el tema de la luz y los papás por el horario, porque abren hasta las 18 horas, esa es una de las cosas que actualmente estamos pidiendo y obviamente que más adelante se hagan eventos para foguearnos, así como los apoyos correspondientes que todo atleta necesita”, señaló Freddy Viveros, fundador del equipo.

Platicó cómo nació el grupo que ahora tiene en sus filas a 76 atletas entre niñas y niños.

“Nace con la inquietud mía. Anteriormente estábamos en otro grupo, en el cual no estuve de acuerdo en muchas situaciones y había que hacer cambios importantes y bueno, muchas veces cada quien tiene sus políticas y es respetable”.

| Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Luego de esa situación detalló que inició con su familia, hijos y sobrinos, por lo que tuvo que contratar a tres entrenadores, mientras que él ahora se dedica a la dirección administrativa.

“Tengo tres entrenadores que se encargan específicamente del trabajo de los chicos. Para entrenar niños es muy difícil, tienes que saber muy bien y enfocarte en todo. En eso nos basamos y debido a eso comenzó a crecer y de boca en boca se hizo un grupo de 76 niños actualmente”.

Ahora cuentan con 8 meses de creación y durante ese tiempo, han asistido a eventos importantes a nivel nacional. El primero de ellos fue Tlaxcala, donde lograron cosas interesantes. Luego se sumaron a un evento en San Luis Potosí con primeros lugares de por medio y finalmente al de Tlaxcala.

“En este último de Tlaxcala de campo traviesa que era selectivo para ir a Europa, pues no propusimos participar para ver que tal nos iba y afortunadamente nos fue muy bien. La chica Sub-15 que le decimos la “Niña”, en menores de 15 años, quedó en primer lugar, las niñas por equipo quedaron en segundo y niños de la misma edad igualmente quedaron en segundo lugar”.

“El grupo de Sub-18, corrieron tres chicos y les fue bien, obviamente fue un poco más rezagados, pero son chicos que apenas se están integrando con pocos meses de entrenamiento y creo que con el trabajo que estamos realizando vamos a tener resultados positivos próximamente”.





Padres de familia

Respecto a los padres de familia dijo que están comprometidos porque desean tener a sus hijos “ocupados en algún deporte y hay niños muy talentosos, ya les gustó el atletismo, creo que les están encontraron un medio de vida ahí y los chicos están muy motivados. Tenemos alrededor de 76 niños y diario entrenamos con al menos 55 niños”.

Invitan a formar parte del equipo

El encargado de Star Runners invita a los que deseen sumarse al equipo y lo pueden hacer a través del Facebook en la página de Freddy Viveros o en la de Star Runners. “Por ahí tenemos la comunicación para ver edades y cualidades, porque tenemos los grupo divididos. Los grupos están asignados por edad, entonces tenemos cuatro grupos en los cuales el niño es atendido totalmente para ver sus habilidades y colocarlos en donde deben estar. Hay un costo por ser iniciativa, pero depende a la edad y los días que vayan a ir”, concluyó.