Es xalapeña y entrenadora de tenis... en Nueva York

La tenista xalapeña Nazari Urbina Tejeda, quien actualmente se desempeña como entrenadora en una academia de tenis en Nueva York, comparte que se enamoró de este deporte gracias a que su padre Óscar Antonio Urbina Salas fue su primer entrenador a los tres años de edad. El tenis le llevó a conseguir una beca para estudiar Administración en el deporte en la Universidad Texas A&M.

El tenis, añade la joven deportista , me ha dejado muchas satisfacciones.

Creo que el deporte en general te enseña muchas lecciones de vida. A mí me ha dejado muchas, me ha enseñado a ser disciplinada, a luchar por mis sueños y mis metas, me ha enseñado a caer y a levantarme

El tenis en particular, agrega, enseña a ser independiente y ser responsable de nuestras propias decisiones, ya que en un partido estás tú sola en la cancha, te enseña a enfrentar la adversidad y a controlar tus emociones, entre otras cosas.

"El tenis me ha dado felicidad y pasión por la competencia y el deporte", dice esta joven nacida en Xalapa donde inició la carrera a los tres años de edad.

A los 7 inició a jugar torneos, a los nueve entrenaba dos horas de tenis y una de físico y tenía una o dos horas de clase privada con su papá. A los 9, su papá contactó a un psicólogo deportivo que le ha ayudado mucho en su carrera pues le enseño a controlar los nervios, la presión, el estrés, la respiración, así como a establecer metas a corto y largo plazo, lo que le llevó a tener muy claras sus metas y si algo le gusta da su cien por ciento y más, asienta.

Nazari Urbina, recuerda que jugó su primer torneo nacional a los diez años en Veracruz, además como acá están sus abuelos, tíos y primos, tiene un cariño especial por Xalapa.

“Creo que para cualquier atleta tener la oportunidad de representar y jugar por tu país a nivel internacional es un orgullo. Participar en la Universiada Mundial en China ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y en mi carrera”. En la temporada uno estaba entre las primeras cien del mundo, ahí además ganó una medalla de bronce representando a México.

En la Copa Federación jugó dos veces representando a México, lo que fue bueno ya que si no hubiera estado en la universidad no habría tenido oportunidad de jugar en equipo, porque el tenis es un deporte individual, aclara.

A los 17 años, antes de ir a la universidad, participó en más de 20 torneos de mujeres, lo que no era tan caro como ir a otro país. Fue entonces que consiguió la beca en Estados Unidos, tiempo durante el cual siguió jugando y compitiendo de manera profesional en los veranos, quería jugar profesional y así lo hizo.

“El que mi papá haya sido mi entrenador desde que empecé a jugar tenis ha sido una bendición. Tanto el, cómo mi mamá Leticia Tejeda, siempre me han apoyado en mi carrera y en las decisiones que he tomado en mi vida. Todas las cosas que he logrado han sido gracias a mis papás, pero sobre todo al trabajo y a la dedicación que siempre me dio mi papá desde que empecé a jugar tenis. Gracias a él me enamoré de este deporte y lo que he hecho en mi carrera ha sido gracias al apoyo de mi familia”, reitera.

La atleta xalapeña reitera que el tenis le ha ayudado a madurar como persona, a ser independiente, y hacerse responsable de su escuela, entrenamiento, así como cumplir y aprovechar las oportunidades que se le han presentado.