La “Leona” se enfrentará a la campeona del mundo en box para llevarse el título a La Antigua

Veracruz, Ver.- Con el mote la “Leona”, Esneidy Rodríguez Olmos busca el título mundial de plata en boxeo para mujeres donde se enfrentará a la campeona del mundo Sana Hazuki.

En entrevista destacó que tras su debut en el 2022 y más de ocho peleas se prepara para subirse al ring el próximo 7 de septiembre en el auditorio Benito Juárez para pelear por ese título que la colocara en las alturas.

Deportes Familia de Crisanto Grajales, feliz por verlo nuevamente en unos Juegos Olímpicos

Indicó que sus inicios en ese deporte se dieron a los 14 años en el gimnasio Gloria ubicado en la comunidad de Cardel, perteneciente al municipio de La Antigua.

¿Cuá es la historia de la boxeadora Esneidy Rodríguez Olmo?

Hasta los 17 años, se presentó en cuatro peleas, pero por su embarazo se vio obligada a frenar su sueño de boxear hasta por cuatro años y apenas hace dos años que regresó al ring para debutar en el boxeo profesional.

“Tuve que retirarme cerca de cuatro años porque me convertí en mamá y la verdad es que subí muchísimo de peso, por salud regrese a pelar, estuve un año entero trabajando el acondicionamiento físico y después hice una pelea amateur y me renació la chispa por el boxeo, mi esposo me apoyó y me dijo que si regresaba que hiciera las cosas bien y ahora voy por un título mundial”, destacó.

A la fecha contabiliza ocho peleas de las cuales siete las ha ganado en un una se determinó empate por parte de los jueces y es la actual campeona mundial juvenil a sus 23 años y campeona continental latinoamericano del peso “átomo” del CMB.

Con el mote la “Leona”, Esneidy Rodríguez Olmos busca el título mundial de plata en boxeo para mujeres | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Debute el 3 de abril del 2022 en la arena de Boxeo Tigres en Cardel, el año pasado me corone campeona mundial en el evento que se llevó a cabo en la Isla de San Pedro en Belice, fue mi primera pelea internacional contra Marisol “la toluquita” Molina de Chiapas”, expresó.

Esneidy está catalogada dentro del peso átomo, que es la categoría más pequeña y puntualizó que dentro del boxeo hay mucho nivel femenil, luchadoras que están buscando su espacio.

Indicó que sus inicios en ese deporte se dieron a los 14 años en el gimnasio Gloria ubicado en la comunidad de Cardel | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La verdad es que años atrás no se veía a mujeres dentro del boxeo pero actualmente hay muchas peleadoras trabajando duro en distintos campeonatos, del municipio de La Antigua soy la única pero espero que con mi participación haya más participación”, expuso.

Su objetivo máximo es llegar al campeonato mundial de boxeo en la rama femenil.

La entrevistada agradeció el apoyo de sus entrenadores pues inició como “la china” en el ring y ahora es conocida como “la leona” por la garra que ha demostrado en cada pelea.