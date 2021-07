Este Tigre veracruzano se alista para los paralímpicos

Eliezer Gabriel Buenaventura, lanzador de jabalina paralímpico, nacido en la ciudad de Acayucan, se encuentra en preparación para ser parte de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, a realizarse del 24 de agosto al 5 de septiembre.

El famoso “Tigre”, está concentrado en el Centro Paralímpico Mexicano en la burbuja anticoronavirus donde continuará trabajando con Gustavo Dacal, su guía deportivo desde 2017.

En entrevista para Diario de Xalapa, el medallista de plata en lanzamiento de jabalina de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, platicó que durante un año ha trabajado para alcanzar su mejor nivel, pero que ha sido con algunos contratiempos.

Eliezer Gabriel Buenaventura, atleta paralímpico/Foto: Cortesía | Eliezer Buenaventura

“Esta preparación viene aproximadamente de un año atrás. Hemos tenido algunas dificultades. Lo que detuvo la preparación fue una lesión de rodilla. Me rompí el menisco lateral izquierdo y nos obligó a trabajar diferente como venía haciéndolo, pero no será impedimento para llegar en buenas condiciones a Tokio”, aseguró el deportista de Acayucan.

Mencionó que está enfocado en el podio, aunque aceptó será difícil debido a su lesión, pero va con el objetivo de lograr una medalla.

“Desde un principio hemos hecho este trabajo pensando en estar en el podio. No te podría hablar de marcas, ahora mismo por la lesión se complica un poco, por eso no te podría dar una marca acertada, pero vamos con el objetivo de ganar una medalla, será un poco difícil, pero no imposible”, dijo el “Tigre” Buenaventura.

Y agregó: “Acaban de romper el récord en mi categoría y bueno con mi lesión vamos batallando contra corriente, pero se puede lograr”, aseguró.

Así mismo señaló que el 9 de agosto viajará de la Ciudad de México a Hiroshima en donde realizará un campamento de dos semanas y finalmente viajará a Tokio para competir el 28 de agosto. Platicó que su equipo de trabajo que incluye, su entrenador, Gustavo Dacal, fisioterapeuta, Lewis Sandoval y el psicólogo, Miguel Ángel, han hecho gran trabajo que le ayuda a sobre llevar la lesión de la rodilla, ya que de no hacerlo, habría sido operado y los Juegos Paralímpicos los habría suspendido.

Eliezer Gabriel Buenaventura, atleta paralímpico/Foto: Cortesía | Eliezer Buenaventura

“Estamos trabajando física y mentalmente para llegar muy bien. De la rodilla vamos a llegar lesionados, porque se requiere de una operación, pero vamos a llegar muy bien para poder traer esa medalla”, indicó.

Eliezer Gabriel Buenaventura expresó que su familia es su mayor inspiración y que gracias a su mamá y hermano se motiva.

“Mi familia siempre está feliz, siempre me motivan y se sienten orgullosos de mis logros. Siempre me hacen sentir bien y trato de hacerlos sentir bien. Ellos son mi motivación”. Mi mamá Susana Buenaventura y Juan José Gabriel Buenaventura están conmigo y mis logros son dedicados para ellos”, finalizó

"A las personas las invito a que hagan deporte. Estoy seguro que les va a cambiar completamente su vida"