Estos son los atletas veracruzanos paralímpicos que irán a Tokio

Veracruz, Ver.- Un grupo de atletas se encuentran en preparación y clasificación rumbo a la justa deportiva olímpica y autoridades deportivas destacan el papel a desarrollar de cada una y uno.

Entre las figuras a seguir sobresale el veracruzano Eliezer Gabriel Buenaventura, atleta paralímpico que buscará su pase a Tokio durante dos competencias a celebrarse en el primer trimestre del 2021. Ha externado su confianza que pese a todo lo que se está viviendo en el mundo por la contingencia de salud por el Covid-19, finalmente los juegos se realicen sin ningún contratiempo.

Gabriel Buenaventura, jabalinista y subcampeón de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, aseguró que no pierde la esperanza en disputar la justa olímpica y para ello sigue preparándose para concretar su pase también a esta justa deportiva.

El marchista nacional, Isaac Palma Olivares, que cuenta con su marca olímpica, continuará firme en su proceso. “Ayer vi que podía ser posible la cancelación de los Juegos, de primera impresión desmotiva un poco e impacta, porque es algo que estamos esperando durante cuatro años, pero hoy en la mañana que leí las declaraciones del presidente del COI, que todo sigue en pie, me da más confianza. Hay que concentrarnos, no pensar en este tipo de noticias y mientras no sea oficial, tratar de seguir motivados pese a las circunstancias”, comentó.

Stefanía Aradillas, seleccionada nacional de softbol y ganadora del Premio Nacional del Deporte 2020, mencionó que en lo que respecta a los atletas, deben seguir con su preparación independientemente si los Juegos se celebran o no. “Creo que lo que a mí me corresponde es prepararme y entrenar para llegar lo mejor posible; que se hagan o no, esa decisión la tienen que tomar los expertos”, dijo.

Xhunashi Caballero, seleccionada nacional en karate, especialista en los -61 kilogramos, confía en que el magno evento en Tokio sí se llevará a cabo con todas las medidas de sanidad necesarias por la pandemia, aunque eso implique que no haya público y reste el número de equipos multidisciplinarios.

“En este momento sí confió en que se van a realizar los Juegos Olímpicos, con muchas restricciones y medidas de sanidad; pienso que no habrá público, prácticamente eso es seguro, inclusive van a recortar el acceso del equipo multidisciplinario, lo van a reducir lo más que se pueda, será lo más esencial; nos vamos a cuidar muchísimo cumpliendo con las normas que nos pidan, así que estoy en la postura de que sí se van a hacer”, externó.

La tiradora Alejandra Ramírez, que en los Juegos Panamericanos Lima 2019 obtuvo su plaza olímpica, comentó que desea que este año se realice la justa y pueda concretar su participación para la que tanto se ha preparado.

Eliezer Gabriel Buenaventura, atleta paralímpico/Foto: Cortesía | Alejandro Aguirre

“Sé que ahorita valoramos más la salud, pero ir a unos Juegos Olímpicos es un sueño que tengo, que he trabajado día y noche, el hecho de que se hagan nos mantiene motivados; me puse a rezar para que todo fuera mentira y hoy que todo se desmintió, que aseguraron siguen en pie, me hace sentir mejor y tranquila; no hay que bajar la guardia y a seguirnos preparando”, detalló.

La campeona paralímpica de judo en Río 2016, Lenia Ruvalcaba, también se pronunció al respecto y aseguró que todos los deportistas quieren que los Juegos Olímpicos se realicen, pues confía en que todos los atletas cooperen con las medidas sanitarias.

“Yo creo que Japón está haciendo un esfuerzo para que se realicen los Juegos, entonces creo que sí se van a hacer, la situación de los contagios va a seguir hasta que no esté la población vacunada, pero creo que, si todos cooperamos, tanto los deportistas como los espectadores y el Comité Olímpico y Paralímpico, los Juegos se pueden llevar a cabo y honestamente creo que la mayoría de los deportistas queremos que se hagan los Juegos”, compartió.