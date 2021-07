Estoy feliz; siento que jueces la castigaron, dice madre de Lolita

"Estoy orgullosa de mi hija. Todo lo que haga, así sean triunfos o derrotas, siempre será mi hija y siempre estaré apoyándola en las buenas y en las malas”, fueron las palabras de Maricela Monzón Bejarano, mamá de la clavadista veracruzana, Lolita Hernández.

Dijo que el cuarto lugar le sabe a bronce, porque vio muy bien a su hija en la competencia.

Foto: Cortesía | Facebook de Lolita

“Me siento muy feliz, contenta y orgullosa por todo lo que hizo. Aunque no sean buenos resultados, me siento muy orgullosa. Esto para mí fue como un tercer lugar, porque la verdad, estuvieron muy bien, tanto ella como Carola”.

En entrevista exclusiva para Diario de Xalapa, Maricela Monzón platicó cómo vio la competencia desde su casa.

“Me gusta verla sola, porque me pongo muy nerviosa. No me gusta que me estén hablando o diciendo del por qué le ponen esos puntos los jueces. Incluso mi esposo vio la competencia en una tele y yo en otra. Honestamente no me gusta estar escuchando a nadie, porque analizo cada movimiento de mi hija”, expresó la madre.

Comentó que fue lo que le dijo a su hija al concluir su participación en Tokio: “Al terminar la competencia, esperé un rato y luego llamé para felicitarla y decirle que estaba orgullosa de ella por todo lo que hizo y me respondió que disfrutó todo y que sintió que tiró muy bien. La escuché contenta y relajada. Cuando me dijo que estaba tranquila, le creí, porque durante la competencia la vi muy bien”, platicó.

Sobre el jueceo dijo que castigaron un poco a Lolita en los dos clavados obligatorios: “Ellas como parejas (Lolita y Carolina Mendoza), a nivel internacional siento que son nuevas. Al principio en los dos clavados obligatorios, creo las castigaron un poco. Si les hubieran dado unos cinco punto más, habrían alcanzado medalla de bronce. Siento que hubo otras parejas que les dieron mejor puntuación y no estaban tan bien”, indicó

Y agregó: “Fue poca la diferencia entre el tercero y cuarto lugar. Las chinas tiran muy bien, pero siempre les da un poco más alto, pero como es un deporte de apreciación, también hay que entender eso. Cada quien tiene su percepción, a lo mejor ellos ven otras que nosotros no vemos, por ese lado lo entiendo, pero aún así siento que las castigaron un poco”, puntualizó.

Foto: Cortesía | Facebook de Lolita

Maricela Monzón dijo que cuando vea a su hija le dirá que la quiere mucho y la abrazará fuertemente.

“Lo primero que haré al ver a mi hija será darle un fuerte abrazo y luego le diré que la quiero mucho. También le expresaré que ella es grande y que lo que hizo estuvo excelente. Antes de su competencia le dije que la disfrutara, porque el estar en Juegos Olímpicos no fue tarea fácil, fue un logro, mentalmente y físicamente".

Sobre lo que sigue para Lolita, indicó que regresaría este día de Tokio a la Ciudad de México, en donde estará por unos días para arreglar asuntos personales, entre ellos su escuela para luego tomar un ligero descanso y pensar en lo que vendrá, que son eventos internacionales que incluyen series mundiales, selectivo para Centroamericanos, mundial de clavados y la Universiada.

LA PREPARACIÓN DE LOLITA

Para llegar al cuarto lugar en clavados sincronizados (trampolín de tres metros) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Lolita Hernández trabajó diariamente por la mañana y tarde con su entrenadora Ma Jin desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR). Superó además un fuerte problema en la espalda.

Su rutina diaria iniciaba con un desayuno ligero a las 8 de la mañana, luego se dirigía a la alberca a trabajar con horario de 9:30 a 13:00 horas. Una vez concluido su entrenamiento de la mañana, comía y descansaba un rato y a las 16:30 horas regresaba a la alberca para perfeccionar sus clavados hasta las 19:00 horas. Una vez que terminaba se dirigía a su dormitorio para cenar y finalmente descansar.

Foto: Cortesía | AFP

Durante su estancia en el CNAR platicó para Diario de Xalapa que estaba motivada y con deseos de darle al país un grato sabor de boca en su participación en Tokio, porque para eso se estaba preparando fuertemente.

“Me siento bien y me demostré a mí misma que puedo con cosas muy difíciles y por lo tanto estoy motivada, porque pude salir de ese problema (lesión de espalda), y creo que puedo salir de problemas más difíciles. Esto me motiva a dar un buen papel”, expresó días atrás.

Durante la plática recordó que en los Juegos Panamericanos, en donde tenían poca esperanza en ella, logró demostrar de qué es capaz al ganar la medalla de plata.

Foto: Cortesía | Facebook de Lolita

“Los Juegos Panamericanos fueron una súper experiencia, porque acababa de entrar en una lesión y tenían pocas expectativas en mí. Creo que eso me quitó presión, pero igualmente me ayudó a sacar la casta y tener una buena actuación que terminó en medalla de plata y logrando la plaza olímpica para el país”, comentó la clavadista veracruzana.

Dijo que el respaldo de los mexicanos es muy importante, porque eso la motiva a seguir buscando resultados positivos en los eventos donde se presenta.

“Se siente muy padre ver la Bandera de México. El subir al pódium con mexicanos alrededor, aplaudiéndote y echándote porras es algo muy padre y motivante que me impulsa a seguir buscando resultados positivos para el país, por eso día a día me preparo para conseguirlo”.

Lolita Hernández cuenta con una medalla de oro en la Universiada Mundial en Taipéi 2017, siendo la primera clavadista mexicana en conseguirla. También tiene una medalla de plata en trampolín de 3 metros en la Universiada Mundial en Nápoles, Italia y tres oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, en las pruebas de trampolín de tres metros, 1 metro individual y 3 metros sincronizados. También es cuatro veces ganadora del Premio Estatal del Deporte en Veracruz.