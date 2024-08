Exmaratonista Crisanto Grajales Landa, orgulloso de ver a su hijo triunfar

Crisanto Grajales Landa, padre del cuatro veces olímpico, Crisanto Grajales Valencia, está orgulloso de ver a su hijo participar en competencias mundialistas y Juegos Olímpicos, por lo que dice está complacido con sus logros.

El exmaratonista, originario de Rinconada del municipio de Emiliano Zapata y habitante de Xalapa desde hace muchos años, platicó para Diario de Xalapa la sensación que le dejó su hijo por su participación en París.

Puedes leer también: Regresa el futbol profesional a la capital con los Cañoneros de Xalapa

“Un poco triste, porque no nos fue como habíamos pensado, pero la experiencia ya nadie se la quita a mi hijo. Estamos orgullosos de él, pues son cuatro Juegos Olímpicos en los ha participado”.

Recordó que vio la competencia y al verlo salir del agua en la posición 34, pensó que remontaría, pues su fuerte dijo es la bicicleta y la carrera, sin embargo, quedó en el 39. “Pero como siempre lo he dicho, ya lo dado, lo meneado y lo bailado, nadie se lo quita”, dijo.

Deportes Es necesario que haya carreras inclusivas; atleta pide empatía a organizadores de competencias

Don Crisanto le dice a su hijo que “le siga echando ganas” y que esto aquí no termina, pues vendrán cosas nuevas y seguirá compitiendo, “a lo mejor no a nivel olímpico, pero seguirá dando mucha batalla en el triatlón”.

La madrugada de la competencia, comentó que estuvo su esposa, su hija, algunos cuñados y él y que se acostaron aproximadamente a las cinco de la mañana. “Nos acostamos ya tarde, pero lo importante aquí es que mi hijo cumplió con el objetivo de participar y terminar que es lo mejor”, expresó.

PADRE DE CRISANTO CON HISTORIA DE PESO

Don Crisanto Grajales Landa, actualmente tiene 79 años de edad y conduce un vehículo de alquiler, y aunque la mayor parte del día se encuentra ocupado, se da el tiempo para aplicar el sistema que hace años inventó que es: caminar, trotar y correr.

Comenta con orgullo que nació en Rinconada, donde inició jugando futbol y beisbol; luego en Xalapa desarrolló el atletismo con el club “Antonio Villanueva”; lo practicó por 20 años.

Él fue el fundador de la “Carrera Contra la Drogadicción” 10k, desarrollada en Ruiz Cortines, sin embargo, dejó de organizarla pues lo cambiaron a Chiapas para dar acondicionamiento físico y clases de español, por lo que la competencia dejó de realizarse.

Grajales Landa, al estar dentro del atletismo por 20 años, realizó varios maratones y el más significativo para él, fue el que desarrolló hace aproximadamente 15 años en Minnesota, donde hizo un tiempo de 2:19:20, colocándose en el lugar 222 de más de 16 mil corredores en la categoría libre.

Con mucha fuerza en su voz dijo tener 79 años y que continúa corriendo, trotando y caminando | Luis Hernández / Diario de Xalapa

Además, tuvo participación en el Maratón de la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, Cancún y el de Veracruz.

Para él lo positivo de practicar el atletismo son los cuatro Juegos Olímpicos de su hijo, además de los campeonatos internacionales y mundiales, pues dijo con lo que él aprendió de ese deporte, dotó a su hijo de herramientas desde que era pequeño.

“Recuerdo cuando era niños Crisanto, lloraba porque quería correr y entrenaba con nosotros, pero le dije, no hijo hay que esperarse”, recordó.

Deportes Zorros Dorados de Xalapa obtienen cuatro títulos de forma invicta en la Onefa

Con mucha fuerza en su voz dijo tener 79 años y que continúa corriendo, trotando y caminando, pues dice que ese sistema lo inventó hace 30 años que él mismo llama “camina, trota y corre”.

“Empiezo haciendo ejercicio, luego camino, luego troto un poco y luego corro y lo vuelvo a repetir, eso es nada más para mantenerse activo, no es a nivel competitivo”, indicó.

Comentó que ha participado en muchas competencias, “la verdad no me acuerdo, participé en la Carrera del Pavo, la carrera de 10k por Américas, la de Ruiz Cortines al Estadio; participé en la carrera que hacía Gobierno del Estado de Tesorería al Estadio, he participado en 20 mil justas; ahorita yo no participo en nada, sin embargo, trato de cuidar y mantener para estar activo”.

El exmaratonista tomó parte de 11 maratones con Antonio Villanueva en todo el mundo y el mejor dice es el de Minneapolis, Minnesota donde corrió 3° bajo cero, hace aproximadamente 15 años, donde logró la marca de 2:19:20, categoría libre, llegando en el 222 de más de 16 mil corredores.

QUE MENSAJE A LOS ADULTOS MAYORES

El saber que el deporte es el mejor medicamento para el ser humano para mantenerse saludable, les dice a los adultos mayores que no dejen caer su cuerpo y hagan deporte.

El exmaratonista tomó parte de 11 maratones con Antonio Villanueva en todo el mundo y el mejor dice es el de Minneapolis, Minnesota | Luis Hernández / Diario de Xalapa

“Que se desintoxiquen, porque somos muy dados a comer la vitamina “T”, tamales, tortas, tacos, tlacoyos, tostadas, etc. etc., y luego nos vamos a la sala a ver televisión y nos quedamos dormidos y no hacemos ninguna actividad; eso se nos tapa las arterias”, indicó.

Y agregó: “Entonces hay que estar activos toda la vida siempre si es que queremos vivir un poco bien y seguir siendo independiente, porque ya después eres dependiente, dependes de los hijos, de la esposa, de tus familiares, si es que te quieren, sino, te sacan a la calle a ver quién te recoge”, concluyó.