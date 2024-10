Hospitalizan de emergencia a Fernando "Toro" Valenzuela, exbeisbolista mexicano

Fernando Valenzuela, exbeisbolista mexicano de Los Ángeles Dodgers, habría sido internado en un hospital, según reportó David Faitelson en su cuenta de X. Al momento, se desconoce la gravedad de la enfermedad y cuál es, pues su familia espera mantener todo en sigilo.

“Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad. Rezamos por su pronta recuperación…”, escribió en sus redes sociales.

Hasta hace un par de semanas, el mexicano era parte de las emisiones en español de Los Dodgers, aunque las dejó de manera indefinida y sin dar explicación, hasta ahora que se reveló que entró a un hospital de emergencia.

¿Quién es Fernando Valenzuela, ex beisbolista mexicano de Los Ángeles Dodgers?

Nacido en noviembre de 1960, Fernando Valenzuela es un exbeisbolista mexicano que estuvo la mayor parte de su carrera con Los Ángeles Dodgers. Es considerado, por muchos aficionados, como el mejor lanzador de la historia nacido en nuestro país.

Valenzuela jugó en las Ligas Mayores 17 temporadas, desde 1980 hasta 1997. Fue uno de los especialistas en el tirabuzón (un lanzamiento que hacía girar la bola en contra de las manecillas del reloj, pero ahora prohibido por causar severas lesiones en los brazos). Su récord profesional es de 173 victorias y 153 derrotas, así como un Guante de Oro en 1986.

