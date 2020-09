Fidel Kuri y el dueño de Club Tiburón se pelean por el "Pirata"

Veracruz, Ver.- El propietario de la extinta franquicia de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri Grajales acusó formalmente al presidente del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, Diego Bartolotta Camarillo, de ostentarse como prestanombres del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, esto como parte de sus estrategias para asegurar la utilización del estadio “Pirata” de la Fuente para su equipo en la Liga Balompié Mexicano.

A través de un escrito dirigido al mandatario estatal y con copia para el secretario de finanzas José Luis Lima Franco, Fidel Kuri, quien es dueño y apoderado legal de la Promotora Deportiva Del Valle de Orizaba, expresó su desacuerdo en la forma de conducirse de Bartolotta Camarillo, y señaló que ha manipulado información ante los medios y en algunos casos ha querido vincularlo al nuevo equipo del Tiburón, incluso asegurando que este pertenece al propio Kuri y que él solo da la cara públicamente, algo que el orizabeño rechazó tajantemente.

“El señor Diego Bartolotta Camarillo se presenta como prestanombres de usted y del secretario de finanzas de su gobierno y afirma que usted ya le entregó el estadio y hace lo que él dice. Así como cuando le conviene dice que el club es de mi propiedad y que él solo da la cara”.

Agregó que esta indebida suplantación ha generado que algunos periodistas busquen entrevistarlo y ubicarlo como dueño del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. “Me he visto en la necesidad de aclarar que no tengo relación alguna con este club e ignoro si existe por lo que le pido respetuosamente que de manera oficial se haga la aclaración correspondiente para deslindar responsabilidades o que se me informe por escrito que usted y su gobierno están patrocinando a dicho club”.

Foto: Alejandro Aguirre | El Sol de Orizaba

El conflicto entre Fidel Kuri y Diego Bartolotta surgió a raíz de la intención del presidente del nuevo Tiburón de utilizar el estadio como casa del equipo para la temporada debut de la Liga Balompié Mexicano, algo que solicitó directamente al Gobierno y no a Kuri que aún se mantiene en posesión de inmueble aunque el contrato de comodato se extinguió legalmente en el mes de diciembre del año pasado.

De acuerdo a lo informado por la Promotora Deportiva Del Valle de Orizaba el estadio ha sido facilitado al Club Atlético Veracruz, también del la nueva liga, que supuestamente cumplió con todos los requisitos legales para poder utilizarlo y que evidentemente buscó a Kuri para llegar a un arreglo y ocupar dicha sede.

Asimismo, el polémico exdirectivo reiteró que el otro equipo se encuentra utilizando indebidamente el mote de Tiburón y un escudo similar al de Tiburones Rojos cuando este es una marca registrada, agregando que desde la campaña de Cuitláhuac García a la gobernatura de Veracruz “nuestro compromiso es con el pueblo de Veracruz de retomar sus valores, cultura, deportes por lo que aprovecho para solicitarle una reunión para tratar de temas de interés para ambos”.

Destacar que autoridades estatales sí entregaron el aval para que el Tiburón de la LBM pueda jugar en el coloso del fraccionamiento Virginia, esto mediante el Subsecretario de Egresos Ricardo Rodríguez, algo que el club hizo público a inicios de esta semana, pero el tema es que Fidel Kuri no quiere permitirles el paso al recinto que fue casa de los desafiliados Tiburones Rojos.