Francisco Javier Rebull, instructor xalapeño, triunfa en Cancún

Xalapa, Ver.-El xalapeño, Francisco Javier Rebull Hernández, reconocido instructor de ejercicios aeróbicos, se encuentra triunfando en Cancún, Quintana Roo y lo hace desde hace 20 años, gracias al profesionalismo con el que realiza sus clases con habitantes de aquel estado.

Recientemente visitó la Atenas Veracruzana para estar con su familia, convivir con amigos y realizar una master clase con el Equipo Olimpia que fue compartida a través de una plataforma de internet para que otros alumnos de la misma capital veracruzana, como de otros municipios, fueran parte de ella.

Francisco es pionero del aeróbics en Xalapa, ya que se inició en 1972 con algunos alumnos a los que invitó en 1975 a ser parte de una súper clase en el Gimnasio Omega en donde participaron cerca de 80 personas.

El entrenador cuenta con 59 años y gracias al deporte que ha practicado por 30 años se mantiene saludable con un cuerpo atlético que es reconocido, no sólo por sus alumnos, sino por otros instructores que tienen menor edad.

La experiencia con la que cuenta la adquirió en eventos que tomó parte en propio Quintana Roo, Monterrey, Puebla, Ciudad de México, Mérida, entre otros. Además cuenta con certificaciones nacionales e internacionales como instructor de aerobics y reconocimientos de autoridades deportivas de Xalapa y ahora en la ciudad donde radica.

En entrevista, luego de culminar su clase en casa de la entrenadora, Brenda Olimpia Juárez Hernández, ganadora de Señora Fitness, platicó que salió de Xalapa para probar su nivel en otro estado y fue que se animó a viajar a Cancún, donde fue aceptado en un gimnasio luego de sorprenderlos con una de sus clases.

Francisco Javier Rebull, instructor xalapeño, cuenta con certificaciones nacionales e internacionales como instructor de aerobics y reconocimientos de autoridades deportivas de Xalapa / Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Cuenta que cuando estaba aún en Xalapa “hice clases grupales en varias partes y gracias al conocimiento que adquirí, me atreví ha realizar cursos para entrenadores de clases grupales que afortunadamente hubo eco aquí en Xalapa y pude sacar tres generaciones muy buenas”, afirma.

Rebull Hernández ha compartido tarimas con importantes instructores del mundo con los que ha trabajado y que ahora son desconocidos para las nuevas generaciones, “porque soy una persona mayor, en su momento fueron destacados. También he estado con entrenadores de Argentina, Brasil, Australia, Canadá, entre otros”, recuerda.

En Cancún ha trabajado para importantes gimnasios en los que siempre ha dejado gran impresión y como disfruta el ejercicio, siempre va innovando para ayudar a personas a realizar deporte, “porque prácticamente es una disciplina que te da mucha salud que es lo principal, lejos de un cuerpo armonioso, para mí es lo más importante, lo interno”, indica el entrenador.

Dice que a visitado muchos lugares, sin embargo, “definitivamente el lugar que más me ha gusto a sido Cancún, por sus playas y gente, porque es un lugar flotante ya que hay muchas personas de varias partes del mundo y eso me permite seguir conociéndolas y ayudarlas”, refiere.

El experto en deporte afirma que Xalapa cuenta con muchos instructores buenos y que mientras él se mantuvo trabajando en la ciudad, siempre tuvo buena relación con todos los que conoció “nunca tuve ningún problema”, dice.

“Gracias al deporte me he mantenido sano, pero más que nada interiormente me siento muy bien y es porque tengo actitud positiva. Si estás contento, aunque estés mal, la actitud te ayudará a salir adelante y más vale tener actitud positiva para seguir flotando”, explica Javier.

Por eso dice que el consejo que le da a personas es que “hagan el deporte que deseen con actitud, pero no de forma competitiva, porque mucha gente, ve a sus entrenadores fuertes que levantan mucho peso con físico impresionante, eso muchas veces los desmotiva, porque dicen que nunca podrían llegar a eso”.

Y agrega: “Que empiecen con lo que ellos puedan hacer, con los límites que tengan van a lograr muchas cosas, no se fijen en lo que tienen los demás, sí, que hagan lo que dice el instructor, pero no con la meta de verse como ellos, porque somos completamente diferentes y con una sana alimentación y actitud, les aseguro que llegarán muy lejos”, finaliza.