Francisco Sainz, jugador xalapeño: ¿mi pasión? El futbol americano, mi familia es la motivación

Lo que inició como una actividad recreativa para alejarse de las distracciones, poco a poco se fue convirtiendo en una pasión para el xalapeño Francisco Sainz Olmos, el futbol americano llego a su vida para quedarse y no lo soltó, fue gracias a su convicción junto al apoyo de su familia.

Fue en aquel lejano 2004 en Xalapa cuando un joven Sainz Olmos con 15 años decidió que el fútbol americano sería la opción para practicar un deporte; en esa época Zorros Dorados de Xalapa era el equipo que forjaba los talentos en la ciudad, así que se unió a la categoría juvenil “AA”.

Actualmente el tackle ofensivo terminó temporada en la Liga de Futbol Americano de México FAM-YOX y se encuentra en casa junto a sus seres queridos planeando su futuro en el deporte ya sea como jugador o en su faceta de entrenador.

Un poco de historia de Francisco Sainz Olmos

Sainz Olmos comenzó su carrera en Zorros Dorados de Xalapa, la siguió en Estados Unidos en la categoría varsity con el equipo de Anaheim High School con sede en California, tras su experiencia fuera de México regresó para enfundarse en los colores de Halcones de la Universidad Veracruzana en la que jugó desde la categoría intermedia y mayor.

“Me inspira poder seguir superándome como jugador, como líder y como ser humano, cuando haces algo que te apasiona siempre quieres romper tus propios límites”, platico el también conocido como “Tortugo”.

Profesionalismo

Al terminar su elegibilidad en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa), se aventuró en un viaje a la Ciudad de México para pedir una oportunidad en el equipo profesional Mexicas de la Liga de Futbol Americano, en la cual en el 2018 se alzaron con el trofeo de campeones.

Cumplido uno de sus sueños Francisco Sainz se dedicó a ser entrenador en las categorías infantiles de Xalapa, a la espera de otra oportunidad de saltar al emparrillado para demostrar sus cualidades a la hora de defender a sus compañeros en el campo. Oportunidad que llegó en 2022 junto a los Jefes Pro Football de Ciudad de Juárez en la Liga de Futbol Americano de México FAM-YOX.

Fuera de la cancha

Francisco Sainz nos platicó que es lo que hace en sus ratos libres “me gusta mucho ir al cine o aventarme un maratón de alguna serie en casa con mi novia, me gusta crear proyectos deportivos, levantar pesas y hacer entrenamiento funcional”. Además del futbol americano le gusta ver la Fórmula 1, basquetbol y es seguidor del deporte blanco, el tenis.

Series favoritas All or nothing, The Boys, Hannibal, Peaky Blinders y Vikingos

Películas que recomienda Matrix, Friday Night Lights, Un domingo cualquiera, Guerra de la Galaxias, Friday, Forest Gump, Cara Cortada, Donnie Darko y Superbad.

¿Cuáles son sus ídolos?

Entre las personas que han sido su inspiración en el campo están Troy Polamalu, Peyton Manning, LaDainian Tomlinson, Ray Lewis, Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, en la NFL; pero en México también hace aire y para él sus ejemplos a seguir fueron Octavio González, José Luis Meza Matus, Jiovanii Carrillo, Billy Villalobos, Armando Erazo, Eduardo Foster, Raul Mateos, David Aceves, Michel Valdés, entre otros.

Familia

No se puede hacer a un lado a quienes han sido su apoyo a lo largo de sus 33 años de vida, “quiero agradecer todo el apoyo de mis padres Martha Olmos Gutiérrez y Manuel Sainz Fierro, mi hermano Antonio Sainz Olmos, a mi novia Mar Fernández Flores y mi cuñada Maggs Rivera Verdusco; si bien no fueron los únicos que me han apoyados, ellos han sido ese pilar para que pudiera cumplir mis sueños”, finalizo Sainz Olmos.